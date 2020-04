Congo-Brazzaville/Tanzanie: Football-Transfert - Mpiana Monzinzi de Lupopo vers Simba de Tanzanie

Buteur de FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi, Mpiana Monzinzi, alias Platini, pourrait changer d'air au mercato d'été. En effet, apprend-on, le FC Simba de Tanzanie lorgnerait l'attaquant des Cheminots de Grand Katanga. Mpiana Monzinzi a focalisé l'attention des dirigeants du club tanzanien au regard de ses performances dans le championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Et le staff technique de Simba est fortement intéressé par le profil du buteur congolais pour la Ligue des champions, la saison prochaine, a signifié l'entraîneur Vandenbroeck du FC Simba à la presse tanzanienne.

L'ancien attaquant de Maniema Union de Kindu (club avec lequel il a remporté la Coupe du Congo de football) et de Rangers de Kinshasa a confirmé l'intérêt du club tanzanien à son égard. « Je suis au courant de l'intérêt de Simba et je sais que le club me suit depuis un moment. Ils m'ont appelé pour savoir ce que j'aurais comme salaire et je leur ai fixé mes exigences », a-t-il confié. Et d'ajouter : « Je peux jouer dans n'importe quel pays. Je sais que Simba est un grand club en Tanzanie, et mon frère et ami Deo Kanda (attaquant prêté par Mazembe à Simba) me connaît. Je serai ravi de le rejoindre dans ce club ».

Actuel co-meilleur buteur du championnat national (douze buts marqués), Mpiana Monzinzi n'est donc pas opposé à la découverte d'un autre championnat, un autre football, dans un club habitué aux joutes continentales comme Simba. Et le FC Lupopo devrait se préparer à son départ et découvrir un autre renard des surfaces pour la saison prochaine.