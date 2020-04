Congo-Brazzaville: Debout avec le Congo, contre le coronavirus

document

Message du Système des Nations Unies en République du Congo.

La République du Congo, à l'instar des autres pays du monde, n'échappe pas à la menace du COVID-19 devenu « l'ennemi commun » de toute l'humanité. Confirmant les mesures déjà prises par le Gouvernement à cet égard, le Président de la République a décrété l'Etat d'urgence sanitaire dans le pays, qui se traduit, entres autres, par un confinement général et un couvre-feu de 20 jours.

Selon les exhortations du Secrétaire Général des Nations Unies aux Etats membres, « les pays doivent, en effet, passer à la vitesse supérieure (... ) en mettant en place des stratégies de confinement efficaces, en activant et en améliorant les systèmes d'intervention d'urgence, en augmentant les capacités de dépistage et de prise en charge des patients, en préparant les hôpitaux, en veillant à ce qu'ils aient les installations, le matériel et le personnel nécessaires et en mettant au point des interventions médicales qui sauvent des vies ».

Le système des Nations Unies en République du Congo considère tout à fait adéquates et appropriées les mesures et dispositions prises par les autorités du pays et félicite à cet égard le Chef de l'Etat et le Gouvernement pour leur engagement à arrêter la propagation du COVID-19. Ces mesures et ces dispositions contribueront certainement à contrôler la flambée de l'épidémie si elles sont mises en œuvre de manière approfondie et complète.

Tout en observant le confinement décrété par le Gouvernement, les Agences des Nations Unies pratiquent le télétravail afin de poursuivre leur mission première en République du Congo qui est celle d'accompagner le pays sur la voie du développement et venir en aide aux populations les plus vulnérables. Concrètement, ces agences sont sur le terrain pour aider les équipes nationales de réponse à suivre et à répondre à la maladie. L'OMS, l'UNICEF, le HCR et d'autres agences et partenaires participent aux activités quotidiennes de riposte aux flambées dans les communautés et les établissements de santé.

Les organismes des Nations Unies veillent à ce que les plus vulnérables soient pris en charge lorsqu'ils accordent la priorité au soutien social et économique et réorientent une partie de leurs programmes et ressources vers ces groupes vulnérables, tels que les populations autochtones, les personnes atteintes de maladies chroniques ou les réfugiés. Par ailleurs, ils continuent à fournir comme par le passé l'assistance pour le renforcement des politiques et des capacités techniques et opérationnelles, dont le système sanitaire. Ils s'efforcent de maintenir la mise en œuvre de leurs programmes y compris l'assistance humanitaire aux réfugiés et aux victimes d'inondation dans la partie septentrionale du pays.

Le Système des Nations Unies au Congo se veut solidaire avec le peuple congolais et s'attèle à soutenir le processus de mobilisation de fonds pour la riposte au COVID-19. A cet égard, il salue le personnel médical et paramédical et tous les acteurs sociaux pour leur dévouement et leur élan de solidarité manifestes en faveur de la lutte contre cette pandémie et les encourage à poursuivre leurs efforts pour un soutien multiforme au plan de réponse du pays pour atténuer les impacts sociaux-économiques du COVID-19.