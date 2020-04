Afrique: Covid-19 - L'économie mondiale pourrait se contracter de 0,9% selon l'ONU

L'Organisation des Nations unies (ONU) a publié, le 1er avril un rapport dans lequel elle prévoit une contraction de l'économie mondiale à cause du coronavirus (Covid-19).

« L'économie mondiale pourrait se contracter de 0,9% en raison de la pandémie du Covid-19, et la production mondiale pourrait se contracter davantage si les restrictions imposées aux activités économiques se prolongent jusqu'au 3e trimestre de 2020 et si les réponses budgétaires ne soutiennent pas les revenus et les dépenses de consommation », précise le texte.

Le département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DDESA) souligne, pour sa part que, « les restrictions croissantes à la circulation des personnes et les blocages en Europe et en Amérique du nord frappent durement le secteur des services, en particulier les industries qui impliquent des interactions physiques telles que le commerce de détail, les loisirs, l'hôtellerie, et le transport ».

Collectivement, ces industries représentent plus du quart de tous les emplois dans ces économies. À mesure que les entreprises perdent des revenus, le chômage devrait augmenter fortement, transformant un choc du côté de l'offre en un choc plus large du côté de la demande pour l'économie.

« La gravité de l'impact économique - qu'il s'agisse d'une récession modérée ou profonde - dépendra en grande partie de la durée des restrictions à la circulation des personnes et des activités économiques dans les grandes économies et de la taille et de l'efficacité réelles des réponses budgétaires à la crise », précise le texte.

Selon le rapport du DESA, un plan de relance budgétaire bien conçu, accordant la priorité aux dépenses de santé pour contenir la propagation du virus et fournissant un soutien au revenu des ménages les plus touchés par la pandémie aiderait à minimiser la probabilité d'une récession économique profonde.

« Des mesures politiques urgentes et audacieuses sont nécessaires, non seulement pour contenir la pandémie et sauver des vies, mais aussi pour protéger les plus vulnérables de nos sociétés de la ruine économique et pour soutenir la croissance économique et la stabilité financière », a souligné Liu Zhenmin, secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires économiques et sociales.

Par ailleurs, le rapport indique que les effets néfastes des restrictions prolongées sur les activités économiques dans les économies développées se répercuteront bientôt sur les pays en développement par les voies du commerce et de l'investissement.

« Une forte baisse des dépenses de consommation dans l'Union européenne et aux États-Unis réduira les importations de biens de consommation en provenance des pays en développement. En outre, la production manufacturière mondiale pourrait se contracter considérablement, compte tenu de la possibilité de perturbations prolongées des chaînes d'approvisionnement mondiales », explique le document.

Dans le pire des cas, le PIB mondial pourrait diminuer de 0,9% en 2020 au lieu de croître de 2,5%. La production mondiale pourrait se contracter davantage si les restrictions imposées aux activités économiques se prolongent jusqu'au troisième trimestre de l'année et si les réponses budgétaires ne soutiennent pas les revenus et les dépenses de consommation, prévient le rapport.