Madagascar: Concours de photo - Rova Salvatore lauréat de BoGasy

Avec cinq cent trente-quatre « j'aime », Rova Salvatore Andria, un mannequin de l'agence Angomodel Madagascar, occupe la première place du concours de la plus belle photo organisé par la marque de vêtement BoGasy. Il a gagné un costard deux pièces sur mesures que la griffe malgache pour homme livrera après le confinement.

Rova Salvatore Andria a été le premier à réagir en publiant sa photo sur la page facebook de la marque. Son attitude sexy, chemise ouverte montrant sa torse et ses abdominaux, n'est pas passée inaperçue. Il n'a pas hésité de demander à certains de ses amis de voter pour lui en avouant qu'il voulait gagner ce jeu. Et il l'a remporté.

« J'ai défilé plusieurs fois pour BoGasy. J'aime bien ses produits que je trouve élégants et au goût du jour. J'ai commencé à faire des économies pour en acheter un pour moi. Grâce à ce concours, j'aurai du BoGasy dans ma penderie. Merci BoGasy », exprime-t-il avec joie. Roy Naely Ramaroson est arrivé en deuxième place avec quatre cent trente « j'aime » et aura une chemise et un bermuda BoGasy comme récompense.

Organisé depuis le lundi 23 mars jusqu'au mardi 24 mars à minuit, ce jeu avait pour but d'amuser les gens en ce période de confinement. Le résultat a été annoncé officiellement hier par Hasimalala Kelhie, fondatrice et gérante de BoGasy.« C'était pour le fun et parallèlement pour entretenir la visibilité de notre marque », précise-t-elle.