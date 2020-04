Cote d'Ivoire: Covid 19 - Botro - Le maire maurice kouassi s'engage à protéger ses populations

Le maire de Botro Maurice Yao Kouassi dit Akpolê a initié le lundi 29 mars 2020 une vaste campagne de sensibilisation de proximité au marché, dans différents quartiers et villages de Botro.

Il a mis également à contribution le personnel de la mairie, des cadres locaux, des leaders religieux et communautaires, des chefs traditionnels ainsi que le corps préfectoral. À en croire le maire de Botro Maurice Kouassi, cette campagne qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'épidémie en Côte d'Ivoire consiste à sensibiliser les populations de la ville aux bons réflexes qui empêchent la propagation du virus.

"Notre croisade vise à préserver la santé de nos populations contre le covid 19. Cette campagne doit être menée dans l'union et la solidarité. Toutes les forces vives de la commune doivent participer avec générosité et détermination à l'effort de guerre contre le coronavirus. Tout le long de la campagne, nous allons diffuser les cinq messages-clés suivants : se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d'éternuement, éviter de se toucher le visage, garder ses distances et rester chez soi lorsqu'on ne se sent pas bien.

Mais aussi, nous allons distribuer des gels hydroalcooliques et du savon liquide. Également nous allons coller dans toute la commune, des affiches sur la technique de lavage des mains en dix étapes et distribuer des dépliants à la population. Des jeunes seront mis à contribution avec des haut-parleurs pour sensibiliser dans nos différentes langues locales. Nous allons aussi mettre en place des comités d'alerte et de veille communautaire pour accompagner psychologiquement les populations en cette période de confinement", a expliqué Maurice Yao Kouassi.

Toute la journée du lundi 30 mars 2020, le maire Akpolê Kouadio qui avait à ses côtés, le préfet du département de Botro appliquait lui-même gratuitement du gel hydroalcoolique dans les mains des populations au marché de la ville. Pour cette campagne, le maire de Botro bénéficie de l'appui logistique du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Jacques

Konan Assahoré, fils de Botro qui a offert des seaux à robinet, des cartons de savon liquide, des cartons de gels hydroalcooliques, des cartons d'essuie-tout etc aux populations.