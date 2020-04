Cote d'Ivoire: Covid 19/ Sakassou - Des leaders politiques se lancent dans la lutte

Dr Yoboué Konan, délégué départemental RHDP Sakassou a échangé le dimanche 29 mars 2020 avec les militants du parti et les populations à Sakassou, reçus par vague de 50 personnes conformément au respect de la distanciation.

Objectif de cette rencontre, les instruire sur les différents gestes-barrières et les mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le Coronavirus.

"Aujourd'hui, notre pays à l'image d'autres pays au monde vit une situation assez difficile avec le coronavirus. Il faut nécessairement la solidarité, l'union, la discipline et l'implication de tous pour venir à bout de la pandémie du coronavirus. Et le ministre Sidi Tiémoko Touré, coordonnateur régional Béoumi et Sakassou du RHDP, nous charge de vous dire qu'il est à vos côtés. Il vous invite au respect strict des mesures préventives du gouvernement pour barrer la route au coronavirus. Le ministre Sidi Touré nous exhorte à être plus unis et solidaires afin de bouter de la Côte d'Ivoire le Coronavirus. Pour réussir ce travail, nous allons avoir une feuille de route qui sera notre modèle de travail. Faisons-en sorte que le département de Sakassou soit un modèle dans la lutte contre le Covid-19. Chères populations, je vous appelle à la prévention et à la mobilisation face à la pandémie qui touche notre beau pays la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes mobilisés contre Ebola, contre les grandes inondations et bien d'autres crises. Nous nous devons de nous réunir encore face à une crise comme celle du Coronavirus qui a endeuillé de milliers de familles partout dans le monde", a dit Dr Yoboué Konan .

Pour qui, la priorité est à la mobilisation de tous contre l'ennemi commun, le Coronavirus. La vie du parti, les grandes lignes du couvre-feu nocturne et autres mesures sanitaires prises par le gouvernement pour endiguer le Covid-19 étaient également au menu des échanges avec les délégués RHDP et les populations des 172 villages du département de Sakassou. "Le Coronavirus est une menace réelle. Si, face à cela, nous ne sommes pas assez responsables pour mettre en place une synergie et conjuguer nos efforts au-delà des clivages politiques, ethniques, religieuses, la Côte d'Ivoire risque d'en souffrir.

Nous pouvons surmonter le problème sanitaire à travers le RHDP. Pour sa victoire à l'élection présidentielle de 2020, le RHDP a besoin de tous les ivoiriens en bonne santé et dans la joie", a indiqué Dr Yoboué Konan, délégué RHDP de Sakassou. Un message visiblement bien reçu par les délégués et les populations qui ont répondu à l'appel du Dr Yoboué Konan. "Il s'agit d'être solidaires, nous assurons le ministre Sidi Tiemoko Touré et le Dr Yoboué Konan de notre soutien", a répondu Yves Toto, président de la jeunesse communale de Sakassou. Pour finir, Dr Yoboué Konan a annoncé pour les tous prochains jours, un don de kits d'hygiène et de vivres offerts par le ministre Sidi Tiémoko Touré. Également une tournée de sensibilisation de proximité sur le Covid-19 dans toutes les sous-préfectures et tous les villages du département de Sakassou..