Cote d'Ivoire: Amadou Gon Coulibaly annonce un fonds de solidarité de 170 milliards de Fcfa

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a annoncé le mardi 31 mars 2020 à Abidjan, l'instauration d'un fonds de solidarité de 170 milliards de FCFA, en vue de financer les populations les plus vulnérables, dans le cadre d'un soutien humanitaire d'urgence, mis en place dans le cadre de la crise du Coronavirus.

Pour Amadou Gon Coulibaly, ce soutien interviendra, à travers l'élargissement du champ des filets sociaux et le renforcement du contrôle des prix des produits de grande consommation.Dans ce même élan, le Chef du gouvernement a annoncé le report, pour l'ensemble des abonnés, les dates limites de paiement des factures d'électricité et d'eau, d'avril à juillet 2020, et de mai à août 2020.

Il a précisé que des facilités de paiement seront proposées pour soulager les couches défavorisées, c'est-à-dire les ménages abonnés au tarif social d'électricité, et ceux facturés uniquement dans la tranche sociale pour l'eau. " Cela concerne plus d'un million de ménages, soit environ 6 millions d'abonnés", a-t-il expliqué.Il a également annoncé, du fait de la fermeture des écoles, la mise en œuvre d'un projet d'éducation à distance, en commençant par les classes d'examens (CM2, Troisième et Terminale), par le biais de la télévision.