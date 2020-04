Cote d'Ivoire: Qu'est-ce qu'un respirateur et pourquoi est-ce important?

Des milliers de respirateurs ont été commandés depuis le début de la pandémie pour aider à atténuer la pression sur les hôpitaux causée par la crise du coronavirus.

Pour les patients présentant de graves symptômes de l'infection, un respirateur offre de meilleures chances de survie.Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 80% des personnes atteintes de Covid-19 - la maladie causée par le coronavirus - guérissent sans avoir besoin de soins hospitaliers.

Mais une personne sur six tombe gravement malade et peut développer des difficultés respiratoires.Dans ces cas graves, le virus endommage les poumons.Le système immunitaire du corps le détecte et dilate les vaisseaux sanguins pour que plus de cellules immunitaires entrent.

Mais cela peut provoquer la pénétration de liquide dans les poumons, ce qui rend la respiration plus difficile et la chute du niveau d'oxygène du corps.Pour atténuer cela, un respirateur est utilisé pour pousser l'air, avec un niveau accru d'oxygène, dans les poumons.Qu'est-ce qu'un respirateur et que fait-il?