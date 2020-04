Algérie: Alger - Les grossistes et les détaillants de produits alimentaires sommés de poursuivre leur activité

Alger — La Direction du Commerce de la wilaya d'Alger a fait obligation, mardi, à tous les grossistes et détaillants de produits alimentaires et aux boulangers de rouvrir leurs magasins et de poursuivre leur activité de manière régulière en période de confinement visant la prévention contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

"Dans le cadre de la relance du commerce pour permettre au citoyen d'effectuer ses achats quotidiens et de s'approvisionner en cette période de crise sanitaire que traverse l'Algérie à l'instar des autres pays du monde suite à la propagation du Covid-19, tous les grossistes et détaillants, ainsi que les boulangers sont appelés à rouvrir obligatoirement leur magasins et poursuivre leur activité de manière régulière dans le souci de fournir les produits de large consommation avec les quantités suffisantes", note un communiqué de la Direction du Commerce d'Alger dont une copie est parvenue à l'APS.

"L'exercice d'une activité commerciale en cette période précise constitue un service public exigeant l'ouverture des magasins de manière normale", a précisé la direction, soulignant que "des poursuites judiciaires seront engagées à l'encontre de tout contrevenant, outre la radiation du registre de commerce".