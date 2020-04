Algérie: Covid-19 - Distribution d'équipements de protection à nombre d'hôpitaux

Alger — Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a procédé à la distribution de lots de produits et d'équipements de protection à nombre de wilayas dans le cadre de ses efforts sur le terrain, à travers tout le territoire national, pour lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), indique mercredi un communiqué du ministère.

Une quantité de 100 combinaisons jetables avec tous ses équipements (gants, lunettes, sur chaussures...) a été remise mercredi à l'établissement hospitalier "El Hadi Flici (El-Kettar)" au profit des fonctionnaires du secteur de la santé, outre la distribution de 600 masques et 250 gants médicaux et la fourniture de quantités considérables de produits désinfectants, fait savoir le communiqué.

Au niveau du centre Pierre et Marie Curie (CPMC) relevant du CHU Mustapha Pacha, le ministère a procédé à la distribution de 250 masques et 150 gants médicaux, outre une quantité considérable de produits désinfectants.

De même qu'ont été distribués des quantités de 105 combinaisons jetables, 50 lunettes et 50 masques au niveau de l'hôpital Chahid Medjadji Mehdi d'El Affroun, en sus de la fourniture d'une quantité considérable de produits désinfectants.

Au niveau de l'hôpital de Meftah (wilaya de Blida), le ministère a effectué une opération de désinfection et de stérilisation des structures de l'hôpital et distribué 105 vêtements de prévention au corps médical, 50 lunettes, 50 bavettes et des produits de désinfection et de stérilisation.

Le même département ministériel a entamé l'approvisionnement d'une caravane de solidarité en produits et fournitures nécessaires, partant de Ain Defla vers Blida, outre la distribution de bennes en plastique au profit de certains établissements hospitaliers à Annaba.

Au niveau de Bordj Bou Arreridj, Khenchla et Bejaia, il a été procédé à la distribution de fournitures de protection (gants, bavettes et produits désinfectants) au corps médical dans certains hôpitaux outre 500 bavettes à certains hôpitaux à Médéa.

Des quantités considérables de produits alimentaires aux familles nécessiteuses au niveau de nombreuses communes à Bordj Bou Arreridj, Ouargla, Ghardaïa, Tiaret et Bejaia.

Les services du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables ont supervisé les opérations d'incinération des déchets dangereux au niveau de Tizi Ouzou et poursuivi les campagnes de désinfection et de sensibilisation au niveau des foyers de personnes âgées et centres de l'enfance assistée, et ce, dans le cadre d'un programme conjoint avec le ministère de Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.