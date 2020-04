Cote d'Ivoire: La BRVM et le DC/BR assurent les médias de la continuité de leurs activités

L'avènement et la propagation rapide de l'infection à Coronavirus (COVID-19) a conduit à l'adoption de mesures préventives nécessaires afin de contribuer à la réduction voire à l'arrêt de la propagation de cette affection.

Les Structures Centrales du marché financier régional de l'Union Economique et Monétaire ouest-africaine (UEMOA) BRVM et DC/BR, ne sont pas restées en marge. Elles ont activé leur plan de relève et assurent la continuité des opérations sur le marché de manière optimale.

Aussi voudraient-elles rassurer leurs partenaires des médias dans la diffusion de l'information et de vulgarisation de la culture boursière au sein de notre Union et au-delà, qu'elles restent disponibles pour leur fournir les informations relatives aux actualités du marché et à l'évolution de l'activité boursière de la place de l'UEMOA à travers les canaux habituels.

La BRVM et le DC/BR voudraient enfin sensibiliser leurs partenaires sur le strict respect des mesures arrêtées par les Autorités gouvernementales et sanitaires dans leurs pays respectifs.