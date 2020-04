Maroc: Mercato - Le Real Madrid devra-t-il laisser partir Achraf Hakimi ?

A quelques mois de la fin de son prêt à Dortmund, Achraf Hakimi n'a pas encore une idée fixe sur son avenir. Son niveau actuel dépasse largement le statut d'un simple remplaçant au Real Madrid. Club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2021. Convoité un peu de partout, l'international marocain pourrait décider de relever un nouveau challenge. Et le retour chez les Merengues ?

C'est le véritable casse-tête de la direction madrilène. La prolongation de son bail pour les 5 prochaines saisons révélée par la presse ibérique est en stand-by à cause du Coronavirus. En plus de cela, Zinédine Zidane dispose

de plusieurs latéraux (Carvajal, Odriozola et Hakimi à droite et Reguilon, Mendy Marcelo à gauche). L'idée serait de dégraisser dans ce secteur de jeu. Et le choix pourrait tomber sur le Lion de l'Atlas. Bien qu'étant performant, il pourrait rapporter quelques millions d'euros au club.

Avec ses 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Achraf Hakimi est plus que jamais dans les plans de plusieurs clubs. A l'instar de la Juventus, de Chelsea et du PSG. Sans oublier le Borussia Dortmund qui nourrit toujours l'ambition de le garder. Et le Real Madrid qui pourrait aussi le faire revenir et lui offrir une place de titulaire. C'est une éventualité.