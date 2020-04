Cote d'Ivoire: Covid19 - Dominique Ouattara offre 200 millions F CFA de produits alimentaires et sanitaires aux populations du District d'Abidjan.

Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa a exprimé ce jeudi 2 avril 2020 sa solidarité aux populations du District d'Abidjan et aux agents de santé.

A cet effet, la Fondatrice de Children Of Africa a matérialisé ce soutien à travers des dons en vivres, en matériels et produits sanitaires aux populations et aux agents de santé afin de lutter efficacement contre cette pandémie. Ainsi, Madame Dominique Ouattara a offert des produits alimentaires et sanitaires d'une valeur de 200 millions F CFA aux populations du District d'Abidjan.

Ces dons sont composés de 5.000 sacs de riz de 25 kg, 5.000 sachets de pâte alimentaires de 5 kg, 5.000 bidons d'huile de 90 cl, 5.000 boites de sardine, 12.000 boites de pâte de tomate de 400 g, 2.000 paquets de sucre de 25 kg, 10.000 flacons de gel désinfectant de 475 ml, 5.000 dispositifs de lavage de mains, 12.000 masques de protection, 12.000 cartons de savon liquide, 12.000 cartons de savons en morceau, 12.000 cartons d'eau de javel et 5.000 serpillères. En outre, la Présidente de Children Of Africa a offert des dons en produits sanitaires d'une valeur de 30 millions F CFA au personnel de santé.

Les dons aux agents de santé sont composés de 50.000 gants propres, 50.000 charlottes, 2.000 masques FFP2, 1.000 blouses jetables, 1.000 combinaisons EPI, 1.000 lunettes de protection, 200 blouses estampillées Fondation Children Of Africa pour le personnel médical et 50 thermomètres à infrarouge.La valeur totale de ces dons est estimée à 230 millions F CFA.

La cérémonie de remise de ces dons s'est déroulée au siège de la Fondation Children Of Africa à Cocody. Elle a enregistré la présence de M. Aka Eugène Aouélé, Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique ; Madame Anne Désirée Ouloto, Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Danho Paulin Claude, Ministre des Sports et Président de l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI) et de bien d'autres personnalités.