Cote d'Ivoire: Lutte contre le Coronavirus - Le ministre Mabri Toikeusse appelle les étudiants à la vigilance

L'appel à la mobilisation du Chef de l'Etat contre la pandémie du Coronavirus Covid-19 a été bien entendu dans le monde universitaire.

Pour preuve, après la remise de seaux à robinets et seaux pour eaux usées, de gels hydro alcooliques et de rouleaux d'essuie-tout aux étudiants des universités de Cocody et de Nangui Abrogoua d'Abobo-Adjamé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Abdallah Albert Toikeusse Mabri, avec le soutien d'une société spécialiste de la fabrication de produits d'hygiène, a offert, ce jeudi 2 avril 2020, aux étudiants du campus de Cocody, des fûts de lavage de mains de 1000 litres, des rouleaux de papier et des mouchoirs essuie-mains.

Le ministre a surtout lancé un appel à la vigilance et à la prudence aux étudiants : « Nous ne sommes pas dans une période ordinaire. La pandémie du Coronavirus Covid-19 décime sans distinction et nous sommes dans l'obligation de nous protéger, et en nous protégeant de protéger les autres. Je vous invite, chers étudiants, à prendre des initiatives et à vous approprier la lutte contre le virus pernicieux et mortel. Nous devons, vous devez réduire vos allers et venues. Vous devez éviter de recevoir des visites dans vos chambres de cité et attendre de meilleurs moments pour renouer avec votre vie d'avant pandémie. Soyez vigilants, soyez des sentinelles dans vos cités pour ne pas être contaminés ; revoyons notre mode de vie en y intégrant davantage les règles élémentaires d'hygiène », a dit le Dr Mabri avant de remise les lots aux étudiants.

Avant lui, le directeur général du CROU A1, M. Blé Guirao a salué les efforts du gouvernement en faveur des étudiants et a rappelé que les résidences universitaires restent ouvertes durant la crise sanitaire, de même que les restaurants. Les étudiants reçoivent les plats dans des barquettes jetables pour éviter les rassemblements dans les restaurants. Les étudiants, par la voix de leur représentant, M. Saint-Clair Alla a remercié le ministre et a pris l'engagement, au nom de ses pairs, d'être disponibles pour contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie.