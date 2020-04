Mali: Zone Ocde - L'inflation annuelle a ralenti à 2,2% en février 2020

L'inflation annuelle de l'Ocde a légèrement ralenti à 2,2 % en février 2020 mais les données provisoires de mars montrent un ralentissement significatif de l'inflation dans la zone euro suite à la pandémie de Covid-19.

«Avant l'extension de l'épidémie de Covid-19 dans la majorité des économies de l'Ocde, l'inflation annuelle dans la zone Ocde a ralenti à 2.2 % en février 2020 comparé à 2.3% en janvier, les prix de l'énergie ayant ralenti à 2.2% en février, après 4.7% en janvier », informe un communiqué de l'Ocde reçu au Journal de l'économie malienne (Lejecom).

Selon la même source, les estimations pour la zone Ocde en mars ne sont actuellement pas disponibles, mais l'estimation rapide d'Eurostat pour la zone euro indique une inflation annuelle ralentissant significativement à 0.7% comparé à 1.2% en février en raison presque exclusivement de la baisse des prix de l'énergie alors que les prix mondiaux du pétrole ont chuté de plus de 50% en mars.

En février 2020, l'inflation annuelle a ralenti dans toutes les principales économies sauf en Allemagne où elle a été stable à 1.7%.

L'inflation annuelle a baissé au Japon (à 0.4% en février contre 0.7% en janvier), aux États-Unis (à 2.3% contre 2.5%), au Canada (à 2.2% contre 2.4%), en Italie (à 0.3% contre 0.5%) et plus modérément au Royaume-Uni (à 1.7% contre 1.8%), et en France (à 1.4% contre 1.5%).

Dans la zone euro, l'inflation annuelle, mesurée par l'Ipch, a également ralenti à 1.2% en février 2020 après 1.4% en janvier.

L'inflation annuelle a fortement ralenti en Corée (1,1 % en février, contre 1,5 % en janvier), un des premiers pays touchés par la première vague de Covid-19 en provenance de la Chine, où l'inflation annuelle a également diminué à 5,2 % après 5,4 %.

Parmi les économies du G20 non membres de l'Ocde, l'inflation annuelle a diminué en Argentine (à 50.3% après 52.9%), en Inde (à 6.8% après 7.5%), au Brésil (à 4.0% après 4.2%) et dans la Fédération de Russie (à 2.3% après 2.4%). Elle a augmenté en Arabie saoudite (à 1.2% après 0.7%), en Indonésie (à 3.1% après 2.7%) et en Afrique du Sud (à 4.5% après 4.4%). L'inflation annuelle dans l'ensemble de la zone du G20 a également ralenti à 3.8% en février après 4.0% en janvier 2020.