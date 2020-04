Togo: SOTRAL, les Taxis, les Bus et autres moyens de déplacement frappés par de nouvelles restrictions

C'est ce qui en ressort d'un communiqué en date de ce 1er Avril 2020 co-signés par les ministres des Infrastructures et des Transports et de la Sécurité et de la Protection civile. Selon ce document les mesures complémentaires sont apportées à la connaissance des sociétés de transports urbains.

Au rang de ces mesures, il y a l'obligation faite aux responsables des gares routières d'y installer le dispositif de lavage des mains, l'obligation pour tous les chauffeurs ainsi que des passagers à bord des véhicules d'être protégés de bavette, la limitation du nombre de passagers à bord de la SOTRAL à 30 passagers, la limitation du nombre de passagers à bord des taxi-ville de cinq places à trois, plus le chauffeur, la limitation du nombre de passagers des bus de neuf places à 5 passagers, plus le chauffeur, la limitation du nombre de passagers des bus de quinze places à huit passagers, plus le chauffeur, et l'interdiction formelle aux tricycles de transporter des passagers.

Si les usagers de la route sont avertis de ce que tout contrevenant à ces mesures s'expose à de sévères sanctions, les deux signataires de ce communiqué disent appeler au sens de responsabilité et de patriotisme de tous les citoyens pour lutter contre la pandémie du Coronavirus.