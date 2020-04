Sahara Occidental: Décès de Kheddad - Un combattant infatigable pour les droits du peuple sahraoui

Chahed El-Hafedh — Des personnalités politiques, diplomates et organisations internationales ont réagi jeudi suite au décès, la veille, du diplomate sahraoui, M'hamed Kheddad, coordinateur auprès MINURSO, réitérant leur soutien indéfectible à la lutte légitime du peuple sahraoui pour son indépendance.

Le diplomate italien, ancien représentant spécial des Nations unies au Sahara occidental, Francesco Bastagli, a exprimé, dans un message adressé au président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, ses "sincères condoléances au peuple sahraoui, au Front Polisario et à la famille du défunt".

"J'ai appris avec une grande tristesse la mort de M'hamed Kheddad, que j'ai rencontré pour la première fois en 2005, lorsque j'ai été nommé Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, au Sahara occidental, et pendant mon mandat à El-Ayoun, M'hamed Kheddad était l'un des hommes et responsables de la République sahraouie, qui m'ont touché avec son professionnalisme et son équilibre, car il était un négociateur patient et compétent afin de garantir les droits du peuple sahraoui, que ce soit au niveau local ou dans les capitales internationales et dans les couloirs de Bruxelles ou de New York", a écrit le diplomate italien dans son message.

Dans le même contexte, le Parti communiste espagnol a exprimé ses sincères condoléances à tout le peuple sahraoui suite à la disparition du diploamte M'hamed Kheddad.

"Comme beaucoup de ses compatriotes, sa lutte contre la maladie ne l'a pas empêché de continuer à travailler sans relâche pour défendre la cause de son peuple jusqu'à son dernier souffle.

Il y a quelques semaines à peine, nous avons pu entendre ses déclarations, dénonçant, une fois de plus, la prétention du Maroc d'étendre ses eaux territoriales également à la côte du territoire occupé de la RASD, et rappelant à l'Espagne ses obligations et responsabilités à l'égard du Sahara occidental", a déclaré le PCE dans son message de condoléances.

Avec sa position claire confirmée, le PCE souligne que "la meilleure façon d'honorer sa mémoire est notre engagement indéfectible à l'appui de sa lutte pour atteindre un Sahara occidental libéré et indépendant. Sa mémoire restera parmi nous tous comme un exemple du grand combattant qu'il a été".

La Fédération nationale des institutions de solidarité avec le peuple sahraoui a également envoyé un message de condoléances à tout le peuple sahraoui. "Dans ces moments tristes et douloureux, nous souhaitons, exprimer nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu'au Front Polisario, à la direction duquel il appartenait, en tant que membre du Secrétariat national et responsable de la MINURSO", a déclaré Fedissah dans son message.

"Un combattant infatigable pour les droits du peuple sahraoui", a ajouté l'organisation avec laquelle il a partagé de nombreux événements.

Le diplomate sahraoui, M'hamed Kheddad, est décédé mercredi, suite à une longue maladie.

Il avait occupé des postes et fonctions importantes au sein du Front Polisario et du gouvernement sahraoui.

Le gouvernement sahraoui qui a annoncé la triste nouvelle, déclarant que "le peuple sahraoui, sans aucun doute, perd l'un de ses hommes les plus loyaux et les plus honorables", a décrété un deuil national d'une semaine.

Le défunt Kheddad était "l'un des combattants et dirigeants du Front Polisario, qui a accompagné la lutte sahraouie" depuis ses débuts avec sincérité, sacrifice et générosité, a rappelé le gouvernement sahraoui.