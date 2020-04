Sahara Occidental: Kheddad a joué un rôle fondamental dans la bataille juridique du Polisario

Lyon (France) — L'avocat du Front Polisario devant la Cour de justice européenne (CJUE), Gilles Devers, a adressé un message de condoléances au peuple sahraoui suite au décès du diplomate, M'hamed Kheddad, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances.

M.Devers a souligné que Kheddad était une grande figure diplomatique qui a joué "un rôle de premier plan et fondamental dans la bataille juridique menée par le Front devant les tribunaux pour arrêter le pillage des ressources sahraouies".

"Connu pour sa brillante analyse, son sérieux au travail et sa volonté constante de discuter de diverses procédures juridiques avec coordination et enthousiasme pour des propositions dans le but de remporter la victoire de son peuple. Toutes ces qualités ont fait de Kheddad un leader sahraoui emblématique", a ajouté l'avocat français.

M. Devers a exprimé son "admiration pour l'engagement qui distinguait le défunt pour défendre les droits du peuple sahraoui et les efforts considérables qu'il déployait, de façon permanente et continue, sans épargner aucun effort au cours des huit années de travail que j'ai passées avec lui", a-t-il ajouté.

"Avec Khedad, j'ai appris à découvrir d'autres voies qui peuvent être prises pour réaliser l'application stricte du droit international afin de défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination", a souligné l'avocat du Front Polisario.

Le diplomate sahraoui, M'hamed Kheddad, est décédé mercredi, suite à une longue maladie.

Il avait occupé des postes et fonctions importantes au sein du Front Polisario et du gouvernement sahraoui.

Eminent militant du Front Polisario, en 1978, il faisait partie de la délégation sahraouie lors des premières négociations directes avec le Maroc, tenues à Bamako, au Mali. Il a également été ambassadeur de la République sahraouie démocratique (RASD) en Algérie à deux reprises et a été responsable du département européen au sein du Comité extérieur du Front Polisario.

Le gouvernement sahraoui qui a annoncé la triste nouvelle, déclarant que "le peuple sahraoui, sans aucun doute, perd l'un de ses hommes les plus loyaux et les plus honorables", a décrété un deuil national d'une semaine.

Le défunt Kheddad était "l'un des combattants et dirigeants du Front Polisario, qui a accompagné la lutte sahraouie" depuis ses débuts avec sincérité, sacrifice et générosité, a rappelé le gouvernement sahraoui.