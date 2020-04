Madagascar: Football - Équipementier de la FMF - Une fausse information

Quelle mouche a piqué Justin Randriantsoaray pour réagir au quart de tour et démissionner, suite à l'annonce de la sélection de TED Holding comme équipementier des Barea ? C'est la grande question, après une mise au point proche de la Fédération malgache de football (FMF), qui confirme que jusqu'ici rien n'a été tranché sur le sujet.

Pour être plus précis, la FMF a préparé une grille d'évaluation en conformité avec le cahier des charges pour lequel a soumissionné un groupe comprenant TED, Errea, Macron, Skita et Sportwear. Un processus qui a reçu l'aval de la FIFA sur le plan purement administratif.

À noter qu'un appel d'offres international a été lancé le 7 février 2020 via le site web de la fédération ainsi que sur Facebook, et dans les colonnes de Midi Madagasikara. Jusqu'ici rien n'a été décidé, et la FMF s'étonne de cette curieuse campagne au profit de TED Holding, qui a fait réagir une frange des soumissionnaires se sentant sans doute menacés. On parle même en coulisse des partisans de l'équipementier Macron qui ont déjà passé une grosse commande. Du coup tout s'explique, car on est manifestement en face d' un véritable trafic d'influence où certains confondent lanterne et... vessie.