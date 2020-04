Madagascar: Omnisports - La RNS propose des activités physiques aux internautes

Comme annoncé le 14 mars dernier par le Comité exécutif national (CEN), la Rencontre Nationale Sportive (RNS) 2020, coïncidant avec la célébration du 45e anniversaire de ce grand rassemblement de la diaspora, n'aura pas lieu à Pâques cette année, étant donné vue les circonstances sanitaires actuelles.

« En cette période délicate, nous pensons particulièrement à ceux qui sont à Madagascar, et encourageons fortement tous ceux qui luttent contre cet ennemi invisible à travers le monde. Que nous soyons au pays ou en dehors en tant que diaspora, notre période de confinement nécessite d'adapter nos modes de vie et de relations humaines. En particulier, nous avons la nécessité de nous entretenir physiquement et de garder un bon moral ». Telle est la teneur du communiqué de la RNS.

Celle-ci donne alors rendez-vous à tout un chacun chaque jour pour des exercices physiques et des activités culturelles, chacun chez soi, mais ensemble via Facebook en direct, à partir du mercredi 1er avril, et ce, pour tout le mois d'avril. La RNS proposera chaque jour une animation, avec un(e) animateur(trice) parmi les référents des sports, de la culture et les bonnes volontés, ainsi qu'avec ses partenaires. Le Président du CEN de la RNS, Olivier Andriamasilalao, et les trois ambassadrices de la RNS, Nosy (Miss Malagasy 2020), Elsa (Pep'Hita de Madagascar) et Maheva (auteur compositeur interprète, championne du monde instrumentaliste) ont débuté le challenge. Hier mercredi 1er avril, le joueur de tennis, Lucas Andriamasilalao, a proposé du full body et du cardio. Ci-dessous le programme détaillé des activités et des animations jusqu'au 5 avril 2020 :

Vendredi 3 avril

19 h30 - Stéphanie Hoche, coach en fitness junior, Abdo & Fessier

Samedi 4 avril : 12 h - Dimby Ramerison, préparation, champion en marathon

17 h : Apéro

19 h - Tiavo Randrianisa, championne de France de taekwondo, full-body

22 h : Concert surprise

Dimanche 5 avril :

11 h - Bogasy, Football Team Bordeaux, Cross-fit

19 h - Jean Christian Randriamalaza, champion du monde de boxe chinoise, Body Fit