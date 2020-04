Madagascar: Hetsika Virtual Winds - L'art numérique à mettre en avant

La Teinturerie est l'un des fiefs des artistes urbains de la capitale.

Parce que l'art n'a pas de frontières, une seconde édition du Hetsika Virtual Winds se prépare. A travers des créations artistiques collectives, cette plateforme virtuelle vise à connecter les artistes de Madagascar à d'autres îles de l'océan Indien et la région SADC. Pour ce faire, un appel est lancé aux artistes. Résident à Madagascar, le candidat participera à la résidence virtuelle du 4 au 24 mai sur internet. Avec les temps qui courent, il n'y a aucunement besoin de sortir car tout se joue sur la toile.

Initiée en 2019, Hetsika Virtual Winds est une plateforme en ligne sous forme de résidence qui ambitionne de mettre en lien des artistes de l'océan Indien à l'Afrique continentale via Madagascar. Le site web soutient l'expérimentation et la connectivité à travers l'art. Par le biais de cette plateforme virtuelle, Hetsika Virtual Winds rassemble des artistes séparés par des barrières comme les frontières, la langue et la culture.

En participant, les artistes proposent une multitude d'alternatives de conservation, à travers un langage visuel et sonore, de leurs propres créations. Dans le plus pur style malgache, les artistes sont invités à expérimenter la libre expression de soi avec différentes formes d'art numérique sur un thème défini par le commissaire. Hetsika Virtual Winds est la première résidence virtuelle initiée par La Teinturerie, avec Meghan Judge comme curateur, et soutenue par plusieurs entités. Le dossier de candidature comprenant une biographie récente, un portfolio d'arts numériques et une lettre d'intention est à envoyer à lateintureie.isart@gmail.com avant le 19 avril 2020. En voilà une opportunité à ne pas manquer !