Tunisie: CHU Farhat Hached de Sousse - Utilisation du premier respirateur créé par des étudiants tunisiens dans le service de réanimation

Un premier oxygénateur à haut débit (respirateur) vient d'être réalisé par une équipe d'enseignants et d'étudiants de l'Eniso et de la faculté de médecine de Sousse. Le premier essai de cet oxygénateur a eu lieu le jeudi 2 avril au service de réanimation médicale du Professeur Mohamed Bousarsar du CHU Farhat Hached de Sousse.

Contacté, le professeur Ali Mtiraoui, Président de l'Université de Sousse, nous a indiqué que le prototype de cet oxygénateur (respirateur), réalisé au sein des établissements universitaires de l'université de Sousse, constitue une première au niveau national. Il sera mis à la disposition des différents opérateurs pour sa mise en application dans les plus brefs délais. Ainsi, le défi lancé il y a deux semaines, a été gagné grâce aux compétences et aux engagements des enseignants et des étudiants dans ce processus qui ont réussi à relever les défis à la pointe des technologies.

En fait, a-t-il remarqué, le projet entamé par l'Université de Sousse avec la collaboration de ses établissements universitaires et qui comporte 3 volets (conception de l'oxygénateur, production de masques et réparation des respirateurs existants), a besoin d'être soutenu par les instances de tutelle, les bailleurs de fonds et les donateurs.

Organisation du circuit covid 19 et extension du service d'urgence du CHU Sahloul

D'autres projets sont en cours de réalisation et ce afin d'assurer une meilleure prise en charge des malades. Citons l'organisation du circuit covid19 par la mise en place d'une structure d'appui pour trier les malades contaminés et ce à l'entrée des CHU Sahloul et Farhat Hached.

En outre, des travaux d'extension du service d'urgence du CHU Sahloul ont été entrepris récemment pour faire face aux demandes des patients atteints du Corona virus. Cette extension sera réalisée dans 2 semaines grâce à la belle initiative d'un homme d'affaires de la région.