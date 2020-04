Ile Maurice: Covid-19 - Soyez disciplinés et respectez les consignes lors de vos achats !

communiqué de presse

GIS - 02 avril 2020 : « Il faut que nous soyons disciplinés et respections les consignes quand nous allons aux supermarchés, superettes et boutiques. Il est inacceptable qu'une minorité de citoyens, qui font fi des instructions, mettent la vie de toute la population en danger. »

Le ministre du Tourisme et responsable du Comité ministériel relatif au système d'approvisionnement et de distribution de produits de première nécessité, M. Georges Pierre Lesjongard, a ainsi fustigé ces Mauriciens peu respectueux des mesures de sécurité et de distanciation sociale qui ont créé des files d'attente interminables devant certains commerces tôt ce matin.

C'était lors du point de presse quotidien par visioconférence du Comité national de communication sur le Covid-19 en début de soirée au Bâtiment du Trésor à Port Louis. Le ministre dressait le bilan du premier jour de réouverture des supermarchés, superettes et boutiques.

Selon les chiffres de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, plus de 100 000 personnes sont venues faire leurs courses dans 290 supermarchés. Les forces de l'ordre, au nombre de 1172 agents, étaient présentes pour faire respecter les consignes de sécurité. Si dans l'ensemble, le public a joué le jeu, M. Lesjongard a décrié ceux qui jouent avec leur vie et celles des autres en refusant de suivre les directives strictes, mises en place pour que les familles puissent faire l'achat de produits de première nécessité, avec un minimum de risque.

Demain, c'est le tour des personnes dont les noms commencent par les lettres de G à N de se rendre dans les commerces. M. Lesjongard les a appelées à suivre à la lettre toutes les mesures. Les clients doivent présenter leur pièce d'identité, porter un masque pour couvrir la bouche et le nez, et respecter les distances de sécurité.

Nombre de cas et de décès en hausse

Pour sa part, le directeur des services de santé au ministère de la Santé et du Bien-être, Dr Vasant Rao Gujadhur, exhorte la population à se ressaisir pour éviter une catastrophe sanitaire face à l'ampleur que prend le Covid-19 à Maurice. Présentement, le nombre de décès est passé à sept alors que 169 cas positifs ont été enregistrés.

« Toutes les régions du pays sont affectées par le Covid-19 ; tout un pan de familles a été contaminé avec des enfants allant de 4 mois à 12 ans », a martelé Dr Gujadhur. Il déplore l'attitude de ceux qui s'obstinent à ne pas respecter les consignes de rester à la maison et de distanciation sociale alors que les autorités travaillent activement à freiner la propagation de la maladie. Des 169 cas enregistrés, 70 sont importés alors que 99 autres sont issus d'une transmission locale, a-t-il fait ressortir.

« La toux, l'éternuement et la parole sont les principaux modes de propagation où les postillons et la salive, chargés de virus, sont projeté dans l'air », a expliqué Dr Gujadhur. Ces virus peuvent ensuite pénétrer par le nez, la bouche et les yeux d'où l'importance de se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou éternue, de se laver régulièrement les mains, et de porter un masque quand on se retrouve dans les lieux très fréquentés comme les commerces ou les transports en commun.

#ResOuLakaz #BeSafeMoris