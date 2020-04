Soudan: L'ambassadeur de Chine appelle à intensifier les efforts conjoints pour lutter contre COVID-19

Khartoum — L'ambassadeur de Chine au Soudan, Ma Xinmin a souligné l'importance de renforcer les efforts conjoints entre son pays et le Soudan pour lutter contre la nouvelle pandémie de coronavirus.

Dans une interview à l'agence de presse du Soudan (SUNA), l'ambassadeur chinois a réaffirmé que son pays se tenait à côté du Soudan pour conjurer la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19), surmonter la crise et entrer dans une plus grande coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, outre le renforcement des capacités des cadres de santé au Soudan, indiquant que contenir la crise nécessite une solidarité entre tous.

Ma Xinmin a salué le soutien et la solidarité manifestés par le Soudan à l'égard de la propagation du coronavirus en Chine. Il a ajouté que "la Chine n'oubliera pas le soutien des Soudanais à sa lutte contre COVID-19.

L'ambassadeur a souligné que l'ambassade de Chine a eu un certain nombre de contacts avec les ministères concernés pour améliorer l'échange d'expériences, y compris le ministères des affaires étrangères et celui de la santé, afin de réfléchir et d'échanger des expériences sur la façon de faire face à la pandémie.

L'homme d'affaires chinois Jack Ma a fait don de matériel médical au Soudan, qui comprenait 100.000 masques médicaux, 1.000 combinaisons de protection , 1.000 écrans faciaux et 20.000 kits de test. Toutes ces choses sont arrivées à Khartoum le 23. du mois dernier.

Il a ajouté: "l'ambassade de Chine a également fait don de 400 000 masques à la partie soudanaise, en plus d'organiser une vidéoconférence le 26 mars dernier pour les cadres médicaux et de santé sur la façon de contrôler, diagnostiquer et traiter le COVID-19".