Soudan: Restauration des hôpitaux Al-Ban Jadid et Al-Academi pour le Ministère de Santé

Khartoum — Le comité pour l'éradication de l'autonomisation, la lutte contre la corruption et le recouvrement de fonds, dirigé par le membre du Conseil Souverain, Général Yasser Al-Atta, a tenu jeudi une réunion et rendu un certain nombre de décisions.

Lors d'une conférence de presse après la réunion, le membre du comité, Dr Salah Manna, a souligné que le comité poursuivra son travail de combattre la corruption.

Il a dévoilé que la décision du comité jeudi incluait la restauration des hôpitaux Al-Ban Jadid et Al-Academi de l'Université des sciences médicales et de technologie pour l'intérêt du ministère de la Santé de l'État de Khartoum.

Il annonce également la confiscation de toutes les propriétés de Club d'aviation pour l'intérêt du ministère des Finances et de la Planification économique et le transfert de ses actifs à l'Autorité de l'aviation civile, l'annulation de l'enregistrement de l'Autorité Islamique de Daawa et le transfert de tous ses biens immobiliers au ministère des Finances et de la Planification économique.

Manna a déclaré que les décisions du comité incluaient la fin du service du Secrétaire général et des secrétaires des États du Fonds national de soutien des étudiants dans tous les États du pays.