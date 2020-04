Algérie: Covid19 - Les services de sûreté appelés à renforcer les efforts des autorités locales

Alger — Le Directeur général de la Sûreté nationale, Ounissi Khelifa, a plaidé, mercredi, pour le renforcement des efforts des autorités locales dans les activités liées à la prévention contre le Covid-19, à travers la mobilisation des moyens de la Sûreté nationale dans les opérations d'assainissement et de désinfection de l'environnement, des rues et quartiers populaires, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

M. Khelifa a appelé, lors d'une visite de terrain au cours de laquelle il a visité plusieurs structures et unités de la police opérationnelle dans la wilaya de Blida, "au renforcement des efforts des autorités locales concernant les activités de prévention, et à la mobilisation des moyens de la Sûreté nationale dans les opérations d'assainissement et de désinfection de l'environnement, des rues et quartiers populaires".

Il a, d'autre part, insisté sur l'importance de "veiller à lutter rigoureusement contre toutes les formes de criminalité et de spéculation, et à la protection des personnes et des biens".

Le DGSN, a donné une série d'instructions aux membres de la police, les incitant "à poursuivre leurs efforts de sensibilisation à l'adresse des citoyens quant à l'importance de se conformer aux mesures préventives pour endiguer la pandémie, notamment le confinement sanitaire qui vise essentiellement à protéger les citoyens contre le risque de contamination".

Le DGSN était accompagné de hauts cadres de l'Administration centrale et régionale de la Sûreté nationale lors de cette visite qui l'a conduit à plusieurs structures de la police et à des points de contrôle dans les rues de Blida qui fait l'objet d'un confinement total pour empêcher la propagation du virus covid-19.

M. Khelifa a également rencontré des cadres et éléments de la police relevant des unités opérationnelles de la Sûreté de ladite wilaya, l'unité 101 de maintien de l'ordre, la Sûreté urbaine de Khazrouna, et plusieurs points de contrôle au centre ville.

Le DGSN a achevé sa visite par une rencontre avec une unité des forces de police, au siège de la Sûreté de la Daïra de Ouled Yaïch.