Angola: La PN nie l'agression contre un citoyen dans la province de Namibe

Luanda — Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Waldemar José, a nié jeudi, à Luanda, le cas présumé d'agression contre un citoyen national dans la municipalité de Tômbwa, province de Namibe, par les forces de la Plice Nationale (PN).

S'exprimant lors de la conférence de presse habituelle des dernières 24 heures de l'état d'urgence nationale, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre LE Covid-19, Waldemar José a souligné que les images diffusées sur les réseaux sociaux sont anciennes et ne sont liées à aucun cas de agression perpétrée par des agents des forces de défense et sécurité.

L'officier a souligné le procès de deux agents de la police nationale dans la province de Benguela, pour corruption. Les accusés ont été condamnés à trois mois de prison.

Il a également souligné l'arrestation, mercredi, d'un citoyen pour avoir écrasé un policier, qui sera tenu pénalement responsable, et d'un citoyen pour responsabilité pénale, pour avoir tenté de renverser un agent dans une barrière de police, tous deux dans la province de Huíla.

Au cours des dernières 24 heures, un citoyen a également été détenu dans la même province pour responsabilité pénale, pour avoir agressé un policier avec une bouteille.

Dans la province de Namibe, cinq citoyens ont été condamnés et un acquitté, tandis que 90 ont été arrêtés pour désobéissance et outrage à l'autorité.

Luanda arrive en tête avec 49 détenus, 17 à Huila, neuf à Moxico, six à Bengo, cinq à Lunda Norte, quatre à Uíge, trois à Cuanza Sul, Lunda Sul et Cabinda, un à Cunene, Bié et Huambo, respectivement.

Waldemar José a signalé que 99 véhicules avaient été saisis en raison d'un surpeuplement, dans les provinces d'Uige, avec 47, Luanda avec 38, Cuanza Sul avec six, Benguela avec trois, Cunene et Cuando Cubango avec deux, Moxico avec un.

La police a également saisi 156 bouteilles de gaz butane pour spéculation sur les prix et 274 motos dans la province de Cuanza Norte, 81 motos dans les provinces de Luanda, 72 à Uíge, 27 à Benguela, 20 à Cuanza Sul, 18 à Moxico, 16 à Cunene , 13 à Bengo, 11 à Cabinda, 10 à Cuando Cubango, six à Cuanza Sul et un à Luanda Sul.