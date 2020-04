Cote d'Ivoire: Covid-19 - 230 millions de F CFA de matériel au corps médical et de vivres au district d'Abidjan

Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa est engagée dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Hier, elle a offert du matériel médical au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, des vivres et non vivres aux populations du district d'Abidjan.

Un don de 230 millions de F Cfa qui a fait l'objet d'une cérémonie à Cocody. Il s'agit essentiellement de 12 000 masques de protection, 1000 combinaisons, 1000 blouses jetables, 12000 cartons de savon liquide, 2000 paquets de sucre, 10000 flacons de gel désinfectant. La propagation de la maladie a plombé les activités. Des personnes ont arrêté momentanément leurs activités.

« Cette situation qui accentue les besoins des populations en produits alimentaires et sanitaires est particulièrement difficile surtout pour les couches les plus défavorisées. Et je ne peux y rester indifférente. C'est pourquoi, avec ma fondation Children of Africa dont la vocation est d'aider les populations en difficulté, j'ai décidé d'apporter mon soutien à mes frères et sœurs ». Dominique Ouattara confie qu'elle soutient le personnel de santé pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Elle salue les actions de solidarité entreprises pour soutenir la lutte.

Au vu des besoins qui sont nombreux, la présidente de Children of Africa dira que cette situation requiert l'implication de tous, notamment des personnes privées, des ong, des entreprises. « Chacun de nous peut apporter sa contribution afin qu'aucune famille ne soit délaissée. Entre voisins dans les quartiers, partout où le besoin se fera sentir, soutenons les plus démunis et formons ensemble une chaîne de solidarité plus forte que le covid-19 », a-t-elle recommandé.

Poursuivant, elle a fait remarquer que cette pandémie n'est pas une occasion de dresser des barrières entre les populations. Le covid-19 doit permettre de réaffirmer les valeurs de solidarité, de partage, d'humanisme.Dominique Ouattara a exhorté les uns et les autres à prendre soin d'eux, en respectant les mesures conseillées et en priant pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas très affectée par cette pandémie. Elle a salué les mesures prises par le Président de la République Alassane Ouattara en vue de soulager les populations. La donatrice a exprimé ses condoléances à la famille éplorée et souhaité un prompt rétablissement aux malades.

Quant au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé, il a souligné qu'il n'est pas surpris par le geste de solidarité de la présidente de Children of Africa. Selon lui, son élan de générosité est significatif dans l'accroissement de la capacité de riposte contre la propagation du Covid-19. Ce don participe à l'amplification de la qualité des soins et des conditions de travail.

Les populations du district d'Abidjan représentées à cette cérémonie par les maires Danho Paulin, Ibrahima Cissé, des chefs de communautés et des religieux, avaient pour porte-parole Ebrottié Jeannine. Pour sa part, elle s'est dit satisfaite de la contribution de Dominique Ouattara qui, tant en période de joie que de détresse, a toujours fait parler son cœur. Ce don va soulager nombre de familles, a-t-elle indiqué. « Vous êtes avec nous face à cette maladie qui fait trembler le monde. Que Dieu garde le couple présidentiel et mette fin à cette pandémie. Nous saluons tous les efforts consentis dans cette lutte ». La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Ouloto, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, et le préfet d'Abidjan, Vincent Toh Bi Irié, étaient présents à cette cérémonie de remise de dons.