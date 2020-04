Tunisie: Conolia Festival du 1er au 10 avril 2020 en ligne - Un festival socioculturel chez vous

Conçu et lancé par Fanni Raghmann Anni, ce festival virtuel en ligne étale différentes rubriques et répond aux intérêts d'une audience importante d'internautes, sans cesse à l'affût d'activités à faire en ligne pendant le confinement.

« Conolia festival », titre d'un festival qui ne manque pas d'humour pour lutter contre le coronavirus en ces temps difficiles. Conolia est un festival qui s'organise chez vous, constitué de plusieurs rubriques, toutes plus différentes les unes que les autres : bricolage, musique, cinéma, théâtre, sport, danse, photographie, etc. Autant de centres d'intérêt présentés à des internautes avides de curiosités et désirant apprendre en s'amusant.

De nombreux ateliers sont au rendez-vous, le tout affiché avec une touche de nostalgie. Pendant 10 jours et à partir du 1er avril, une programmation commence à 10h00 jusqu'à 22h00 chaque jour sur la page Facebook : « Conolia Festival » ou sur leur site officiel : www.conoliafestival.com. La manifestation en ligne prône le confinement chez soi et crie sa soif de culture.

Fanni Raghman Anni et ses partenaires lancent une programmation quotidienne socio-artistique riche et créent un espace virtuel de communication, d'apprentissage, de partage et de réconfort solidaire, comme mentionné sur les réseaux sociaux. Le Conolia festival est une aubaine pour les artistes touchés par la crise du Corona, voulant rester visible et maintenir le contact avec leur public. Il est consacré aux acteurs socioculturels, artistes et audience en ligne.

Programmation décapante en ligne

Matin, après-midi ou en soirée : des activités sont présentées à longueur de journée : ils commencent en début de journée par des séances de sport : yoga, entraînement complet à domicile, ateliers pour enfants, et ateliers de sensibilisation pour lutter contre la violence infligée aux femmes. A partir de midi, place aux ateliers de bricolage, bijouterie, couture, et cuisine. Le « move it » incite à la danse et aux chorégraphies suivies d' « Esmaani », atelier en monologue. Les soirées se feront sous le signe des projections cinéma et des concerts musicaux en ligne, sans oublier le théâtre. Tard le soir, place à l'humour, grâce à des capsules-vidéo hilarantes et au Hakawati, qui se consacre au storytelling. Conolia festival est accessible sur la page Facebook du même nom et sur le site www.conoliafestival.com chaque jour, de 10h00 à 22h00. Le festival peut être une manière efficace, ciblée pour centraliser toutes les activités à faire déjà, très éparpillées sur les réseaux sociaux.