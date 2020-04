Tunisie: Entreprises des aliments à base animale - Les gestes à faire pour préserver l'hygiène

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche exprime ses remerciements aux professionnels opérant dans le secteur des produits alimentaires à base animal pour les efforts déployés en vue d'assurer les prestations nécessaires aux citoyens dans une conjoncture caractérisée par la propagation du coronavirus. Des recommandations sont formulées à destination de ces entreprises.

Les services vétérinaires relevant du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche recommandent à tous les professionnels opérant dans le secteur des produits alimentaires à base animale à appliquer les conditions d'hygiène en vue de prévenir la propagation du coronavirus , surtout au niveau des entreprises concernées. Il s'agit notamment de pancartes et de signalisations à l'entrée des entreprises pour éviter la pénétration des intrus en leur sein. Seuls les agents de l'entreprise ont droit d'accéder aux unités de production.

L'entretien des machines de lavage des pneus des véhicules (Rotoluve) doit se faire à l'entrée de l'entreprise en veillant à mettre en place un désinfectant des pieds pour les travailleurs et les citoyens. Le ministère recommande également de diminuer le contact entre les travailleurs et de prévoir une distance d'au moins un mètre entre chaque personne.

Alerter les services sanitaires

Il est important, de même, de prendre garde aux symptômes de la maladie du coronavirus chez les agents, comme l'augmentation de la température, la toux et l'étouffement. D'où la nécessité de se conformer aux procédures en vigueur, en informant immédiatement les services spécialisés du ministère de la Santé et d'isoler la personne suspectée de porter le virus. En outre, les agents doivent bénéficier de moyens de protection suffisants lors de l'exercice de leur tâche (tenue propre, protecteur de cheveux, bavette, des gants, protecteur des chaussures... ) et il est préférable que ces moyens soient à utilisation unique pour les changer au cours des différentes séances de travail. L'employeur doit s'engager à fournir les matières de nettoyage et de désinfection agréées par les services vétérinaires, et ce, pour nettoyer les terrasses utilisées lors de la préparation des produits à base animale. Des cuvettes pour le lavage des mains doivent être disponibles, outre les distributeurs des désinfectants dans toutes les coins de l'entreprise. Des campagnes de propreté et de désinfection doivent être organisées périodiquement et à chaque fois que le besoin se fait sentir. Les bureaux et les tables, ainsi que les fournitures, les téléphones et les tables des clés doivent également être nettoyés par un désinfectant.

Il est nécessaire de faire preuve de vigilance, notamment dans les endroits qui connaissent un groupement des travailleurs, comme les points de distribution des repas et les vestiaires où les opérations de désinfection doivent être renforcées. Le chef de l'entreprise doit s'assurer que les bavettes et les kleenex sont en nombre suffisant, outre les corbeilles à fermeture.

Les services vétérinaires exhortent les travailleurs dans les entreprises de traitement, de transformation, de conditionnement et de stockage des produits alimentaires à base animale de tenir compte des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui appellent à la préservation de l'hygiène au sein des lieux de travail et d'appliquer les bonnes pratiques en matière de la sécurité des aliments. Les services vétérinaires poursuivent son appui aux efforts de l'Etat dans la préservation de la santé dans ces conditions difficiles. Ils misent également sur les professionnels pour l'application des dispositions en matière de sécurité tout en poursuivant le contrôle vétérinaire dans le but de préserver la richesse et la qualité animale et la santé du consommateur.