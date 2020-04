Togo: Dr Gnagnon salue les mesures prises et espère des modes opératoires efficaces et inclusifs

Si nombreux de ces candidats récalés dans la course pour la présidentielle de 2020 se sont depuis lors mués dans un silence radio, Dr Jean-Emmanuel Gnagnon pour sa part continue de nourrir des ambitions pour ses compatriotes et reste ferme à leurs côtés par ces temps de grandes difficultés liées à la crise sanitaire mondiale du Coronavirus qui malheureusement n'épargne pas le Togo.

C'est ainsi que l'homme ne s'est pas privé de poser un regard analytique sur le discours du Chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé ce 1er Avril 2020.

"En ces moments où les certitudes des uns et des autres sont fondamentalement bouleversées par la menace tenace de la pandémie du Covid 19, je salue le discours du Président Faure Gnassingbé à la nation" ainsi ouvre-t-il son message avant de poursuivre avertissant de ce que "le peuple tout entier, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, a effectivement besoin d'être rassuré et de croire que les mesures socio-économiques, sanitaires et sécuritaires annoncées seront mises en oeuvre à travers des modes opératoires efficaces et inclusifs en vue d'une riposte optimale contre la propagation de la pandémie". Un avertissement qui exprime bien sa volonté de voir ces mesures se traduire dans les faits pour alléger les choses aux Togolais obligés de concéder certaines restrictions pour que leur pays puisse gagner cette bataille contre le Covid-19 comme l'a souhaité Faure Gnassingbé dans son discours.

Aussi, pour le candidat déclaré du mouvement Togo Restauration à la dernière présidentielle, "il est important que tous les acteurs politiques et de la société civile se rassemblent dans un élan patriotique et de cohésion sociale pour des actions concertées et synergiques qui renforcent, en ces circonstances particulières, notre foi en un avenir commun".

Pour finir, il encourage ses " compatriotes au respect scrupuleux des gestes barrières pour notre protection individuelle et pour celle de nos concitoyens".