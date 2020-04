Congo-Kinshasa: COVID-19 - Quand des opérateurs économiques, politiques et Cie répondent par des actions

Décidemment, l'appel à la solidarité nationale fait par le Président de la République, Félix Tshisekedi, a rencontré une oreille très attentive de la population congolaise. Depuis son message adressé à la Nation mardi 24 mars dernier, certains opérateurs économiques, politiques, religieux, musiciens et mécènes ont réagi favorablement à cet appel patriotique.

La plupart d'entre eux ne se sont pas empêchés de faire de don en termes des moyens financiers, en denrées alimentaires, en matériels de protection sanitaire, afin de participer d'une part, à la riposte contre la pandémie du COVID-19 et, d'autre part, en portant mains fortes aux démunis.

Opérateurs économiques

Dans ce lot de bienfaiteurs, l'on retrouve l'ex. Première dame de la RDC, Marie Olive Lembe Kabila. Cette dernière a, via l'ONG Initiative Plus, apporté la chloroquine et quelques denrées alimentaires au Secrétariat technique de la Riposte contre le Coronavirus. En effet, cet acte qui s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité nationale dans la lutte contre cette pandémie mondiale à COVID-19, a permis à d'autres personnes de suivre l'exemple encourageant de la femme de l'ancien Président de la République. Comme elle, l'homme d'affaires Deo Kasongo a, quant à lui, remis des vivres auprès des églises dites de réveil mais aussi à l'Eglise catholique, afin d'aider les démunis en cette période à laquelle la propagation de la pandémie mondiale à COVID-19 paralyse l'économie nationale.

Opérateurs politiques

Le premier à briller par son exemplarité conformément à l'appel à la solidarité nationale lancé par Félix Tshisekedi, est le Député national Delly Sesanga. Cet élu de Luiza, dans sa déclaration du 31 mars 2020, a décidé de renoncer intégralement à ses émoluments du mois d'avril jusqu'au mois de décembre 2020, et à les verser directement à la Cellule de la lutte contre Coronavirus. Un acte suivi par d'autres politiciens. C'est le cas de la sénatrice Francine Muyumba et l'Ambassadeur itinérant du Président de la République, Danny Banza Maloba qui n'ont pas tardé de réagir. Ces deux hommes ont, respectivement, à travers des notes informatives renoncées à leurs émoluments.

Francine Muyumba qui a renoncé aux 30% de ses émoluments a fait savoir que cette situation sanitaire dans laquelle est buté le pays, n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, mais l'affaire de tous. Elle a appelé de ce fait, à une contribution collective pour se défaire du Coronavirus. Elle va plus loin, en proposant le retrait d'une somme sur chaque achat des unités chez Vodacom, Airtel, Orange et autres réseaux en guise de contribution au Fonds National de Solidarité contre le Coronavirus qui demeure ouvert à tous les potentiels bienfaiteurs. Pour cette Sénatrice, avec plus de 35,36 millions d'abonnements, générant un revenu total de plus de 1,18 milliards de dollars, le niveau de revenu moyen par Abonné/mois étant de 3 USD, les 4 opérateurs mobiles en RDC doivent largement contribuer à la riposte afin de sauver des vies, renchérit Muyumba.

De son côté, l'Ambassadeur itinérant du Président de la République, a instruit son cabinet dans une correspondance, à renverser son salaire intégral dans la cellule de lutte contre le coronavirus.

Les musiciens s'en mêlent

Du côté des artistes musiciens, si nombreux se sont fait remarquer dans leurs chansons et messages de sensibilisation de la population, les appelants à respecter des mesures sanitaires et préventives contre COVID-19 à l'instar de Ferre Gola et Koffi Olomide, d'autres par contre n'aiment pas faire les choses à moitié. C'est le cas de l'artiste musicien Fally Ipupa, Président d'une Fondation qui porte son nom. Lui, il a déposé un don des vivres destiné aux personnes démunies. Objectif, répondre positivement à l'appel dit de solidarité lancé par le Président de la République, Félix Tshisekedi lors de son message à la Nation adressé au mois de mars dernier. Président d'une Fondation, l'artiste musicien Werra Son attend aussi déposer sa contribution pour aider ses compatriotes.