Sénégal/Congo-Kinshasa: Hommage à Pape Diouf - «la jeunesse doit s'inspirer de cet Africain qui a réussi un peu plus tôt en France» (Constant Omari)

La pandémie de la maladie à coronavirus continue à endeuiller le monde. Dans le secteur sportif, elle a emporté le journaliste sportif et l'ancien président de l'Olympique de Marseille, le Sénégalais Pape Diouf que les amoureux du football pleurent à travers le monde.

A Kinshasa, le président de la Fédération congolaise de football association (Fecofa) et 1er Vice-président de la Caf, Constant Omari Selamani lui a rendu hommage, témoignant que Pape Diouf restera un modèle qui doit inspirer la jeunesse africaine, parce qu'il a compris et démontré que vouloir c'est pouvoir. Constant Omari s'est exprimé mercredi dans son bureau de travail, au siège de la Fecofa.

«L'homme je l'ai connu, et nous nous sommes côtoyés à plusieurs reprises. La dernière fois, nous avons même mangé ensemble dans la ferme du président de Mazembe, Moïse Katumbi, à Lubumbashi. Ce jour-là, on avait beaucoup discuté sur le football français, le football européen, mondial et même le football africain.

Je retiens de lui, d'abord: c'est un des rares africains qui a réussi un peu trop tôt en France, et la jeunesse africaine doit retenir que vouloir c'est pouvoir. Elle doit s'inspirer du modèle de cet homme pour faire encore mieux dans le monde du football. De deux, sur le plan des performances, je voudrais saluer toutes ses réalisations en tant que journaliste, en tant que agent des joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs de grands noms qui sont passés entre ses mains, et enfin, en tant que dirigeant de Marseille avec des résultats élogieux. Pour le moment, nous nous inclinons devant sa mémoire, nous présentons nos condoléances à sa famille biologique, à la famille du football sénégalais, à la famille du football français, au Marseille et à ses supporteurs. Que son âme repose en paix », dixit Constant Omari.

Qui était Pape Diouf ?

Mababa Diouf, dit Papa Diouf ou Pape Diouf, est né le 18 décembre 1951 à Abéché au Tchad et mort le 31 mars 2020 à Dakar au Sénégal. Il était un journaliste sportif, un agent de joueurs franco-sénégalais et le président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Descendant d'une famille militaire sénégalaise, Pape Diouf se lance après des études de sciences politiques dans le métier de journaliste auprès du journal communiste La Marseillaise dans sa rubrique football et chroniqueur de la vie sportive marseillaise dont l'Olympique de Marseille durant les années 1970 et 1980. Il rejoint fin des années 1990 le quotidien Le Sport censé concurrencer L'Equipe sans y parvenir.

Lié à des amitiés dans le football, il devient alors agent de joueurs dans les années 1990 jusqu'en 2004. Cette année-là, il intègre l'Olympique de Marseille en tant que manager général puis président du directoire avant d'être nommé président en 2005, étant le premier, et seul depuis, président noir d'un club professionnel français. Il reste quatre années à ce poste avant d'être débarqué en 2009 suite à des désaccords internes. Bien que sous sa présidence le club n'ait pas remporté de trophée, il permet à l'OM de rester dans le top 5 du classement du Championnat de France et de retrouver une stabilité malgré une période financièrement difficile. Par la suite, Pape Diouf a pris part à la création d'une école de journalisme à Marseille et à des colloques sur le football. Il s'éteint à Dakar à l'âge de 68 ans, victime de la pandémie de Covid-19. Après avoir été atteint de cet ennemi invisible de l'humanité, Pape Diouf est hospitalisé à l'hôpital Fann, à Dakar, et son état s'est vite dégradé empêchant son rapatriement prévu par avion sanitaire vers Nice. Il meurt le soir du 31 mars 2020. Il a été inhumé le lendemain au cimetière musulman de Yoff.