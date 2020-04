Congo-Kinshasa: Coronavirus - Le Sénateur Guy Loando offre deux ambulances à l'équipe de riposte

L'Honorable Guy Loando, Sénateur et président de «Widal Fondation» est plus qu'engagé dans la bataille pour vaincre la pandémie du Coronavirus. Connu pour sa générosité légendaire, ce patriote n'a pas du tout attendu, pour offrir deux ambulances neuves à l'équipe de riposte dirigée par le Dr. Jean-Jacques Muyembe. Il s'agit d'un geste hautement humanitaire posé sur fonds propres de cette structure non gouvernementale.

C'est maintenant que nous avons le plus besoin de rôles modèles, ces personnes qui nous rappellent que nous devons trouver notre but dans la vie et nous focaliser sur cet objectif. Il est des gens qui, dans la souffrance, viennent en aide à leurs semblables. C'est le cas du Sénateur Guy Loando qui, au travers de son ASBL «Widal Fondation» vient d'offrir deux ambulances pimpant neuves à l'équipe de riposte de la pandémie COVID-19. Ce don vient à propos dans la mesure où l'on connait les difficultés logistiques du système sanitaire congolais. Il s'agit ici, d'un appui incommensurable au plan de riposte publié la semaine dernière. Spécifiquement, les ambulances serviront au transfert des malades vers les lieux des soins. Comme tout le monde le sait, le transport pour ces genres d'opérations devient le plus chinois des casse-têtes vu le nombre sans cesse grandissant de victimes de la pandémie. En temps des vaches maigres, cet avocat se révèle toujours un véritable mécène de la population congolaise. Un bon citoyen qui est toujours au chevet des nécessiteux.

C'est un soutien remarquable qui ne manquera pas de soulager les victimes de cette maladie qui frappe, en plein fouet, l'humanité toute entière. Il répond ainsi à l'appel du chef de l'Etat. Un appel à la solidarité nationale et internationale pour vaincre cet ennemi commun : « Soyons solidaires face à l'ennemi commun, un mal qui frappe aveuglément, qu'aucun médicament ne peut guérir, une pandémie qu'aucun vaccin ne peut prévenir, disait Félix Tshisekedi ».

Il est vrai que les temps sont durs, il est aussi vrai qu'on peut consentir certains sacrifices pour sauver la vie de ses frères. Voilà le sens du geste posé par le Sénateur Guy Loando. Une marque indélébile de l'amour du prochain.

Il revient aux bénéficiaires d'en faire un bon usage.