Cote d'Ivoire: Covid 19 / District d'abidjan - Dominique ouattara fait des dons au ministère de la santé et aux populations

La première dame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa a exprimé le jeudi 02 Avril 2020 au siège de la fondation à Cocody sa solidarité aux populations du District d'Abidjan et aux agents de la santé en pointe dans la lutte contre le nouveau Coronavirus.

La Fondatrice de Children Of Africa a matérialisé ce soutien à travers des dons en vivre, en matériel et produits sanitaires pour permettre d'une part aux populations de supporter les mesures de confinement, et d'autre part aux agents de la santé de lutter efficacement contre cette pandémie. Ainsi, l'épouse du chef de l'Etat a offert des produits alimentaires et sanitaires d'une valeur de 200 millions F CFA aux populations du District d'Abidjan.

Ces dons sont composés de 5.000 sacs de riz de 25 kg, 5.000 sachets de pate alimentaire de 5 kg, 5.000 bidons d'huile de 90 cl, 5.000 boites de sardine, 12.000 boites de pate de tomate de 400 g, 2.000 paquets de sucre de 25 kg, 10.000 flacons de gel désinfectant de 475 ml. Il est composé également de 5.000 dispositifs de lavage de mains, 12.000 masques de protection, 12.000 cartons de savon liquide, 12.000 cartons de savons en morceau, 12.000 cartons d'eau de javel et 5.000 serpillères. En outre, la Présidente de Children Of Africa a offert des dons en produits sanitaires d'une valeur de 30 millions F CFA au personnel de santé.

Les dons aux agents de santé d'une valeur de 30 millions sont composés de 50.000 gants propres, 50.000 charlottes, 2.000 masques FFP2, 1.000 blouses jetables, 1.000 combinaisons EPI, 1.000 lunettes de protection, 200 blouses estampillées Fondation Children Of Africa pour le personnel médical et 50 thermomètres à infrarouge.

Après avoir remarqué l'élan de solidarité suite à la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara a dit : « Je me réjouis que de nombreuses actions de solidarité aient déjà été entreprises pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Cependant, les besoins sont nombreux et requièrent l'implication de tous : personnes privées, ONG ou entreprises car, chacun de nous peut apporter sa contribution si modeste soit-elle, afin qu'aucune famille ne soit délaissée. Entre voisins, dans les quartiers, partout où le besoin se fera sentir, soutenons les plus démunis et formons ensemble une chaine de solidarité plus forte que le Covid 19 ». Pour Madame Dominique Ouattara, cette crise sanitaire planétaire doit être l'occasion pour les ivoiriens de manifester leur attachement aux valeurs telles que la solidarité et l'humanisme. « Certes, ce virus nous contraint à garder une distance de sécurité d'au moins un mètre les uns des autres. Cependant, loin de dresser des barrières entre nous, le Covid 19 doit nous permettre de réaffirmer les valeurs d'humanisme et de solidarité qui font de la Côte d'Ivoire le pays de la vraie fraternité ».

Aka Eugène Aouélé, ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique a remercié Madame Dominique Ouattara pour son élan de solidarité. Il a salué sa capacité à éprouver de l'empathie pour ses concitoyens. Profitant de cette tribune, le premier responsable de la santé en Côte d'Ivoire a dressé un bilan de l'état de la pandémie à Coronavirus 2019 dans le monde en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Il a révélé qu'après 03 mois d'évolution la situation sanitaire du monde est effroyable, avec en Afrique 4.781 cas confirmés de Covid-19 pour 152 décès. En Côte d'Ivoire, selon M. Eugène Aka Aouélé, Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, ce sont 190 cas avec 9 guéris et 1 décès.

Ebrotié Janine, porte-parole des bénéficiaires, a remercié Madame Dominique Ouattara pour ces dons qui permettront aux populations de mieux supporter les répercussions de la mesure de confinement de la ville d'Abidjan.