Cote d'Ivoire: Covid19/Mesures sociales et économiques du gouvernement - Ce qu'en pense le mouvement générations gagnantes (gg)

Dans une déclaration dont nous avons reçu copie le jeudi 2 avril 2020 , le Mouvement citoyen Générations Gagnantes (GG) a salué les actions du Gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire du Covid 19.

« Depuis l'apparition de cette pandémie sur le territoire ivoirien, les autorités ne cessent de prendre des mesures pour endiguer la progression du virus et soulager les populations. Ainsi, dans son adresse à la Nation du 23 mars 2020, le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a arrêté de grandes mesures qui ont été saluées par tous.

À la suite de ce discours mémorable, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a annoncé des mesures sociales et économiques pour soulager les populations ivoiriennes notamment les couches les plus vulnérables, les opérateurs économiques, les Petites et Moyennes Entreprises. Le Mouvement citoyen Générations Gagnantes voudrait particulièrement saluer la maestria du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du Gouvernement qui confirme sa stature de grand homme d'État dans la gestion de cette crise », précise la déclaration de GG signée par son secrétaire général Maizan Koffi Noël.

Le mouvement GG a aussi salué la détermination du corps médical, des Forces de défense et de sécurité avant d'appeler la classe politique à la responsabilité devant cette pandémie. « Le Mouvement citoyen Générations Gagnantes félicite et salue la détermination de l'ensemble du corps médical et des Forces de défense et de sécurité pour leur engagement et leur courage à faire face à la situation, exhorte la classe politique, dans un élan républicain, à taire les querelles politiciennes et à soutenir les initiatives du Gouvernement visant à protéger les populations invite les populations à un respect strict des mesures arrêtées par les autorités sanitaires en vue de se protéger et de protéger les autres. Le Mouvement citoyen Générations Gagnantes, dans la gestion quotidienne de cette crise sanitaire, réaffirme enfin son soutien total et entier au Président de la République SEM Alassane Ouattara et au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, Chef du Gouvernement », a indiqué le mouvement Générations Gagnantes dirigé par Diaby Lanciné.