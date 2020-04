Soudan: Le Cabinet examine la stratégie du ministère de Santé pour combattre le coronavirus

Khartoum — Le Conseil des Ministres a tenu jeudi une réunion exceptionnelle pour l'année 2020 qui a été entièrement consacrée sur la stratégie du Ministère de la Santé pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Le Ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Salih, a déclaré à la presse que la réunion a discuté une longue revue de la stratégie du ministère de la Santé pour faire face à la pandémie de coronavirus, indiquant que la présentation portait sur la situation démographique, sanitaire et sa fragilité dans le pays qui ne supporte pas l'étape de l'augmentation de l'épidémie.

Faisal a expliqué que l'approche de base de la stratégie du ministère de la Santé est établie sur la prévention et les mesures préventives pour éviter la propagation de la maladie.

Il a déclaré que la réunion a discuté la situation des États et les pas qui peuvent être pris pour prévenir la transmission des maladies de la capitale aux États, ainsi que les problèmes de financement, le manque de médicaments, l'importance de renforcer la surveillance et le suivi des mécanismes, les défis rencontrant la mise en œuvre et de la gestion de la stratégie, le problème de fournir l'information, la reconsidération des systèmes de santé pour pouvoir jouer leur rôle dans l'étape actuelle.

Il a dit que la réunion a souligné que la stratégie doit être compréhensive et permanente et mobiliser tous les cadres de santé, y compris les médecins et les spécialistes, les adjoints et les infirmières, les médecins et même les étudiants de la dernière classe des facultés de médecine en cas de besoin.

Faisal a déclaré que le rapport parlait de la nécessité de recherches urgentes dans certains domaines, comprenant la préparation des stérilisateurs, le développement des expériences et la mesure de l'immunité de la personne soudanaise.

Il a indiqué que le Conseil des ministres a apprécié les efforts du ministère de la Santé et des cadres médicaux et a affirmé l'importance d'impliquer la communauté dans la sensibilisation, la communication d'informations et la prise de mesures plus sérieuses pour interdire les rassemblements.

Il a évoqué les mesures prises pour reprogrammer les protocoles et les dons au ministère de la Santé afin que les subventions et aides accordées doivent être appropriés aux conditions actuelles, ajoutant que le Cabinet a également discuté des mesures de précaution qui peuvent être prises pour combattre le coronavirus.