Congo-Brazzaville: COVID-19 - Comment profiter du confinement à domicile ?

Au nombre des mesures annoncées par le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, pour ralentir et stopper la propagation du coronavirus sur le territoire congolais figure le confinement. Une restriction plus ou moins mal perçue par de nombreux Congolais. Pourtant, il n'y a pas lieu de paniquer. De nombreux astuces et conseils peuvent aider à voir la vie en rose durant cette période.

A l'heure où le coronavirus ne cesse de faire des victimes dans le monde, le confinement s'avère l'une des solutions salvatrices pour se protéger et protéger les autres de toute contamination. Ainsi, loin de se croire prisonnier durant cette période de confinement sur toute l'étendue du territoire prévue du 31 mars jusqu'en fin avril, il existe plusieurs possibilités pour éviter l'ennuie et avoir des journées productives tout en restant chez soi.

Comme le pense Sabrina de Safia, coach en éveil de conscience, le confinement s'avère être une bonne période pour se connaitre davantage et se découvrir parce que durant cette période étant donné qu'on est sans pression extérieure majeure, on apprend à être soi-même, à se permettre des erreurs et reconnaitre ses limites ainsi que ses capacités personnelles afin de s'améliorer.

Voici quelques conseils qu'elle prodigue pour dire non à l'ennui et aux soucis, mais plutôt s'occuper au maximum.

Faire le tri et rendre son environnement sain

Quelques fois le désordre peut mettre du flou dans notre esprit en nous dévoilant que le mauvais côté des choses. Ainsi, il est important pour profiter de son lieu d'habitation de le rendre conviviale et agréable. Le rangement à faire peut concerner les documents, la chambre à coucher, le séjour ou salon, la cuisine, le dressing, le jardin... N'oubliez pas d'être détendu et de le faire avec beaucoup d'enthousiasme et de joie possible.

Mettre de l'ordre dans sa tête

Cela commence par accepter le confinement et ne pas voir en cette mesure un supplice. Pour ce faire, inscrivez dans un bloc-notes ce que vous aimeriez améliorer sur différents plans, tant professionnel, amical, familial ou personnel. Ne vous attardez pas sur le négatif, les erreurs du passé ou encore des souhaits satisfaits. Mettez de l'ordre dans votre tête dans un élan d'optimisme.

Planifier des activités journalières

Tous les êtres humains disposent de 24 heures par jour. Mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont chacun gère son temps. Comme mentionner ci-dessus, le confinement n'est pas un calvaire et pour profiter de ce temps libre qui nous est donné, il faut savoir planifier les activités à faire à domicile au risque de se sentir frustrer. Par exemple, on peut établir une liste modifiable de choses à faire : méditation, lecture, sport, repas, réseaux sociaux, programmes TV, sieste et sommeil, apprentissage, etc.

Se lancer des défis personnels

Très souvent, on n'ose pas se lancer des défis par crainte d'échouer ou de ne pas avoir suffisamment de temps. Pourtant ce genre de challenge aide à grandir spirituellement, mentalement et physiquement. Ne vous en privez pas car cela reste des expériences exceptionnelles et inoubliables qui peuvent renforcer l'estime de soi.

A cet effet, durant cette période, il est possible de se lancer entre autres défis personnels : renforcer ses connaissances dans un domaine quelconque en un mois, apprendre les fondamentaux d'une nouvelle langue en trois semaines, lire un livre en moins d'une semaine, se détacher des réseaux sociaux pendant deux jours, se perfectionner en cuisine en deux semaines, apprendre un nouveau métier (maquillage, coiffure, décoration, conception graphique, etc.) ou à jouer d'un instrument en un mois...

La liste n'est pas exhaustive et vous pouvez réajuster et étendre ces conseils en fonction de vos envies et de vos moyens. Ne vous découragez pas au cas vous ne remporter pas ces défis. Amusez-vous et détendez-vous. Ne cédez pas à la peur et à la panique, prenez soin de vous en respectant les mesures d'hygiène recommandées pour se protéger contre le coronavirus et, surtout, restez chez vous en profitant de chaque instant.