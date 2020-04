Togo: Le parc automobile en forte croissance

Un demi million de véhicules neufs et d'occasion ont été immatriculés au Togo depuis 7 ans, indique la Direction des transports routier et ferroviaire (DTRF).

En janvier et février 2020, 11.470 voitures, camions, motos ou bus ont reçu leur carte grise.Depuis le début de l'année, les taxes d'importation ont été considérablement réduitesL'abattement sur la valeur en douane des véhicules neufs (essence et diesel) passe à 90%. Et plus de droits du tout sur les modèles hybrides.

Abattements également sur les véhicules d'occasion, 50% pour les modèles de un à deux ans d'âge et 35% pour ceux de trois à cinq ans.Une incitation à acheter des voitures neuves ou récentes.La plupart des voitures ou des camions circulant dans le pays ont plus de 20 ans. Très polluants et dangereux.