Algérie: FMI - Des mesures à engager assurant la reprise économique après le confinement

Garantir le fonctionnement des secteurs essentiels, éviter les perturbations économiques excessives, fournir suffisamment de ressources aux personnes touchées par la crise, maintenir le commerce et de la coopération au niveau international, telles sont les principales recommandations du Fonds Monétaire International (FMI) aux pays qui luttent contre la pandémie COVID-19.

Le rythme du redressement dépend dans une large mesure des mesures qui ont été prises pendant la crise, selon des experts du FMI.Les experts ont noté qu'il sera difficile aussi de promouvoir la reprise, notamment parce que les dettes publiques seront plus élevées et que de nouveaux pans de l'économie seront peut-être sous le contrôle de l'Etat.

Et d'ajouter que c'est un défi majeur pour les pays avancés où l'Etat peut financer facilement une hausse extraordinaire des dépenses alors même que les recettes diminuent. Le défi est plus grand encore pour les pays à faible revenu et les pays émergents qui font face à des fuites de capitaux,ces pays auront besoin de dons et de financements de la communauté internationale, ont-ils avancé.

Les experts ont noté que contrairement à d'autres ralentissements économiques, la baisse de la production pendant la crise actuelle ne tient pas à la demande, ajoutant que c'est une conséquence inévitable des mesures qui sont prises pour limiter la propagation de la maladie.Il s'agit également de veiller à ce que les travailleurs ne perdent pas leur emploi, à ce que les locataires et les propriétaires de logement ne soient pas expulsés, à ce que les entreprises évitent la faillite, et à ce que les réseaux commerciaux soient préservés.

Les experts ont appelé à fournir suffisamment de ressources aux personnes touchées par la crise, soulignant que les ménages qui perdent leurs revenus directement ou indirectement en raison des mesures de confinement auront besoin de l'aide de l'Etat. Ce soutien doit aider les gens à rester à la maison tout en conservant leur emploi.

Ils ont recommandé par ailleurs d'éviter des perturbations économiques excessives, de préserver le réseau de relations entre les travailleurs et les employeurs, les producteurs et les consommateurs, ainsi que les prêteurs et les emprunteurs, afin que l'activité redémarre réellement lorsque l'urgence médicale diminue.

Les experts ont préconisé aux pouvoirs publics de fournir une aide exceptionnelle aux entreprises privées, y compris des subventions salariales, en l'assortissant de conditions appropriées.Ces mesures prises à l'échelon national doivent être étayées par le maintien du commerce et de la coopération au niveau international, qui sont essentiels pour vaincre la pandémie et optimiser les chances d'un redressement rapide ont appuyé les experts.