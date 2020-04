Sénégal/Cote d'Ivoire: L'hommage à Pape Diouf - La FIF évoque une grande perte pour le football africain

A l'instar de plusieurs sportifs et institutions sportives d'Afrique et d'Europe, la Fédération ivoirienne de football (Fif) est affectée par le décès de Pape Diouf, l'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille. Elle a tenu ainsi à lui rendre hommage pour son œuvre et surtout pour ses idées et ses conseils pour le développement du football africain.

« Cette disparition représente une grande perte pour le football africain et en particulier pour le football ivoirien eu égard aux conseils et avis judicieux que ce frère a régulièrement prodigués aux dirigeants du football ivoirien. Au nom de tous les acteurs du football ivoirien, le président de la Fédération ivoirienne de football et son Comité exécutif adressent leurs sincères condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches et à ses amis.Tout en nous inclinant pieusement devant la dépouille de notre très respecté et regretté frère et ami, la Fédération ivoirienne de football et l'ensemble des acteurs du football ivoirien formulent les prières les plus ferventes pour le repos de son âme », indique la note publiée sur le site de la faîtière du football ivoirien et signée par son président Augustin Sidy Diallo.