Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Le Groupe Sunu fait don de 60 millions de FCfa en kits d'hygiène

Le Groupe Sunu a remis, jeudi, au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique une importante quantité de matériels sanitaire et hygiénique d'une valeur globale de 60 millions de Fcfa. L'équipement a été réceptionné par Eugène Aka Aouélé à son cabinet au Plateau. Il est composé, entre autres, de masques FFP2 et chirurgicaux, de gants, de gels hydro alcooliques, de combinaisons blouses à usage unique, de seaux fontaines et de savons liquides.

Le directeur de Sunu Assurances-Vie Côte d'Ivoire Saliou Bakayoko a, au nom des donateurs, indiqué que cette action participe de la solidarité du groupe aux Ivoiriens, confrontés, à l'instar de la quasi-totalité des peuples du monde, au fléau du Covid 19. Il a félicité les dirigeants étatiques pour les mesures salutaires prises pour endiguer la pandémie en Côte d'Ivoire.

« Nous avons, nous aussi, élaboré un plan de communication et de sensibilisation et pris des mesures préventives internes pour prémunir notre personnel et nos visiteurs contre la maladie », a, par ailleurs, fait savoir Saliou Bakayoko. Qui a ajouté que le don à la Côte d'Ivoire fait partie d'une contribution globale de 310 millions de Fcfa en kits hygiéniques que le Groupe Sunu a décidé d'apporter aux 15 pays dans lesquels il est représenté sur la sous-région.

Eugène Aka Aouélé a dit sa gratitude au groupe d'assurance pour s'être joint à l'élan de solidarité national contre la maladie à coronavirus. Il a relevé que le don reçu vient en appui aux moyens conséquents dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour faire face à la pandémie.