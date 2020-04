Cote d'Ivoire: COVID-19 - La "Concertation interpartis pour des élections démocratiques" invite les acteurs politiques à la mobilisation

Depuis l'annonce du premier cas de contamination par le COVID 19 en Côte d'Ivoire, le 11 mars 2020, la Concertation Interpartis pour des Élections Démocratiques (CIED) constate avec inquiétude la propagation de la pandémie tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Selon le dernier point de la situation du Ministère de la Santé et de l'hygiène publique, du 31 mars 2020, le bilan fait état de 179 personnes testées positives dont 7 guéries et 1 décès.

La CIED* salue les initiatives du gouvernement, notamment la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes ainsi que les mesures préventives pour freiner la propagation du virus.Elle félicite les ivoiriens pour leur mobilisation et les invite à la responsabilité et au strict respect des mesures de distanciation sociale, de lavage fréquent des mains, avec de l'eau et du savon ou l'utilisation d'une solution hydroalcoolique.

La CIED félicite surtout les personnels de santé et de l'hygiène publique pour leur dévouement et encourage les forces de sécurité à veiller au respect des mesures édictées par le gouvernement.

S'inscrivant dans cette dynamique de lutte contre le COVID 19, la CIED invite les acteurs politiques à l'union et à la solidarité, face à cette pandémie qui menace la vie des populations et met en péril la nation toute entière. Pour ce faire, elle engage ses 17 antennes sur le territoire national à relayer les différentes campagnes nationales d'information et de sensibilisation dans leurs localités respectives.

La CIED invite, par ailleurs, le gouvernement à rassembler toutes les forces vives de la nation autour de cette lutte, pour préserver la vie des populations et sauver la Côte d'Ivoire.Enfin, la CIED exhorte les ONG nationales et internationales et l'ensemble des partenaires techniques et financiers engagés en Côte d'Ivoire, à poursuivre leur mobilisation et leur engagement pour endiguer rapidement cette pandémie du COVID19.Agissons ensemble, maintenant, pour bouter hors de notre pays cette pandémie du COVID19 !

Le Président de la CIED nationale, Honorable Kouakou KRAH

*La Concertation Interpartis pour des Élections Démocratiques (CIED) est une organisation qui a pour mission de contribuer à l'intégrité des processus électoraux apaisés en Côte d'Ivoire, à travers le dialogue interpartis et une concertation régulière entre les partis politiques qui y adhèrent librement. Soutenue par le National Democratic Institute (NDI), avec un appui financier de l'USAID et du PNUD, cette structure a installé 17 antennes locales à travers tout le territoire national.