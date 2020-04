Cote d'Ivoire: Homme d'État

Dans une tribune publiée le mercredi dans les colonnes de ce journal, mon ami Michel Rustom écrivait ceci : « Les grands hommes se distinguent dans les moments de crise. Ils sont parfois ceux que l'on ne soupçonnait pas, tapis dans l'ombre en temps de paix (car oui, nous sommes en guerre), et ils sont parfois ceux qui sont « aux affaires », comme on dit, et que l'on savait dignes d'occuper les fonctions qu'ils occupent de manière ordinaire. L'inverse est également valable, mais tout ceci, seul le dénouement de la crise nous le dévoilera. »

Michel Rustom avait écrit ces lignes avant que le Premier ministre n'annonce la batterie de mesures qu'il a prises pour lutter contre le coronavirus Covid-19 et pour soutenir les entreprises et les populations.

C'est un plan de 1700 milliards de francs qui prend en compte aussi bien les entreprises qu'il convient de soutenir afin que notre économie ne sombre pas, que les ménages les plus vulnérables que l'État se doit d'assister. Les jours précédents, certaines personnes s'étonnaient de ce qu'elles appelaient le silence du Premier ministre, et s'amusaient à comparer les mesures prises par certains pays de la sous-région à celles avancées par nos autorités. Lorsqu'une mesure est adoptée par un pays voisin, l'on s'étonnait qu'elle n'était pas aussi prise par notre pays. Il ne s'agit pourtant pas du concours du pays qui aura le plus fait pour sa population. Il est vrai que dans une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui, nous avons autant d'« experts » que d'habitants.

Tout le monde sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et tout le monde sait mieux que les vrais experts et ceux qui nous gouvernent ce qu'il convient de faire.

Les hommes d'État sont à distinguer des populistes. Ceux-là font beaucoup de bruit, brassent beaucoup d'air, promettent tout ce que leur auditoire veut entendre, dans l'unique but de plaire afin d'en tirer des dividendes. L'homme d'État, lui, réfléchit, analyse toutes les données, et prend en silence les décisions qui s'imposent dans une situation donnée, avec pour seul objectif l'intérêt supérieur du pays et de sa population.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait dû se confiner pour avoir été en contact avec une personne contrôlée positive au Covid-19. Il a mis à profit ce moment d'isolement pour réfléchir et faire des propositions autant audacieuses que réalistes, afin de faire face à la pandémie et ses conséquences sur nos populations. La gageure est de prendre les mesures qu'il faut pour lutter efficacement contre la maladie, sans que ce combat n'affecte trop l'économie du pays, ni la vie des citoyens, en particulier les plus vulnérables. Ainsi, des mesures ont été prises pour épauler les entreprises afin qu'elles préservent les emplois, et un soutien significatif a été apporté aux principales filières agricoles sur lesquelles repose une bonne partie de notre économie, à savoir le cacao, le café, l'huile de palme, l'hévéa, le coton, l'anacarde, sans oublier les productions vivrières, maraîchères et fruitières.

Au plan social, des décisions ont été arrêtées pour différer le paiement des factures d'eau et d'électricité pour tous les abonnés, et l'État a aussi décidé de prendre en charge les factures des couches les plus défavorisées. Dans le même temps, des aides directes seront accordées aux populations les plus vulnérables, par l'élargissement des « filets sociaux » qui existent déjà et permettent à des milliers de nos compatriotes de vivre décemment.

Après l'annonce de toutes ces mesures, un journal qui est connu pour ne pas être du tout tendre avec le Premier ministre a titré : « Merci à Gon, mais ce n'est pas suffisant ! » Et parmi les insuffisances, ce journal a cité la presse pour laquelle rien n'a été prévu. Nous pouvons donc dire « bravo, Monsieur le Premier ministre ! »

En attendant que l'on voie le bout du tunnel, le débat qui nous agite est celui de savoir s'il faut aller ou non au confinement. De nombreux spécialistes pensent que c'est la meilleure solution pour stopper la circulation du virus. Et c'est ce qu'ont adopté la plupart des pays européens, après la Chine. Mais nos réalités sont très différentes ici en Afrique. Nombreuses sont les personnes dans nos pays qui vivent au jour le jour et pour qui être confiné revient à être condamné à mourir de faim. Aurions-nous les moyens de mettre en place des mécanismes qui permettront à la communauté nationale de nourrir ces personnes ? Sinon, que faudrait-il faire ?

Des pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud sont en train d'expérimenter le confinement des populations. Il serait intéressant pour nous de voir comment ces pays, dont les réalités sociales sont presque identiques au nôtre, vont s'en sortir afin de nous inspirer de leurs expériences.

En attendant, vos propositions et suggestions sont toujours les bienvenues pour être publiées dans nos colonnes. En période de crise comme celle que nous vivons actuellement, les idées que l'on pourrait qualifier de prime abord de saugrenues sont parfois les meilleures.