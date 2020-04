Angola: COVID-19 - Les opérateurs de nettoyage et d'assainissement redoublent d'efforts

Luanda — Cinq opérateurs de gestion et collecte des déchets solides de Luanda, capitale du pays, se sont associés pour lutter contre la pandémie du coronavirus (COVDI-19).

Selon le Gouvernorat de la province de Luanda, ces entreprises, animées par un sentiment patriotique et une responsabilité sociale, étendront leurs actions opérationnelles à presque tout le territoire de la capitale angolaise. La société Sambiente Lda implante l'incinérateur mobile à Calumbo, à Luanda, et déjà en phase de conclusion, en charge de la gestion et de l'élimination des déchets générés dans les centres de quarantaine de Calumbo I et II.

Quant à l'opérateur Recoflix, il installera des conteneurs appropriés et désinfectera, collectera et transportera les déchets des centres de quarantaine Calumbo I et II, ainsi que de l'hôpital de référence de Barra do Cuanza, jusqu'à l'unité d'élimination de la Sambiente.

À son tour, l'Elisal soutiendra la Recoflix avec des véhicules et des techniciens dans l'installation et le transport de conteneurs.

La Vista West collectera les déchets des centres de quarantaine de l'hôtel Victoria Gardene, Infotur à l'unité mobile de Calumbo et poursuivra les actions de décontamination de la voie publique dans les municipalités de Belas et Talatona.

Depuis la déclaration officielle de la pandémie, en Angola, deux des personnes infectées sont décédées, une s'est rétablie et les cinq sont hospitalisés dans des unités hospitalières de référence.