Angola: La Journée de la paix affectée par le COVID-19

Luanda — L'Angola célèbre le 4 avril, le 18e anniversaire de la signature de l'accord de paix, affecté par l'état d'urgence, en raison du Covid-19 qui afflige le monde. Il y a une lutte sans précédent pour la survie de l'espèce humaine.

La pandémie du Covid-19, qui a surgi en décembre dernier dans la ville de Huhan, en Chine, a déjà coûté la vie à des milliers de personnes et infecté plus de deux cent mille personnes, l'épicentre étant désormais aux États-Unis d'Amérique, avec des données alarmant quotidiennement.

Ce fait a conduit l'Exécutif angolais à déclarer l'état d'urgence, le 27 mars, pour une période de 15 jours pouvant être prolongée, afin d'éviter la propagation du virus qui, jusqu'à présent, l'Angola compte huit cas, dont deux morts et un récupéré.

La pandémie a contraint au moins 1 800 personnes à respecter une période de quarantaine et la population à se confiner chez elle, ne sortant que pour résoudre des problèmes urgents.

Malgré le moment critique que traverse le pays, le peuple angolais considère toujours la paix comme sa deuxième plus grande réussite, après l'indépendance nationale.

Pour l'Angola, la signature du Mémorandum de Luena se traduit par la stabilité et l'harmonie dans tout le pays, deux facteurs irremplaçables de développement.

Il y a donc un besoin continu de préserver la paix, avec des actes d'union, de réconciliation et de construction d'un bon pays pour vivre. Ces principes incommensurables sont adaptés au contexte actuel de la lutte contre le covid-19.

Sinon, toutes les grandes ou petites réalisations des Angolais seront dévaluées. Les réformes, la construction et la reconstruction des infrastructures et les petites étapes fondamentales pour tirer parti de l'économie et générer du développement sont menacés par le nouveau coronavirus.

Après le 4 avril 2002, l'Angola a connu des moments uniques, son économie, grâce à la montée du pétrole, a atteint des niveaux sans précédent.

Malheureusement, cette croissance ne s'est pas accompagnée d'une gestion prudente qui permettrait au pays de cesser de dépendre du pétrole dans la lutte pour le développement durable.

Néanmoins, des mesures ont été prises qui ont permis à des millions d'Angolais d'avoir un autre niveau de vie, qu'il soit social ou politique.

L'effort consenti pour construire et remettre en état les infrastructures détruites pendant la guerre est indéniable. Ces infrastructures, construites ou réhabilitées, contribuent à créer un bon environnement commercial dans le pays.

Nous espérons que le cadre actuel d'efforts et d'engagement de tous servira de moteur et de stimulant pour les entrepreneurs afin que chacun continue à affronter l'avenir avec plus de sécurité.

En ce moment, les Angolais, avec les autres peuples du monde, sont encouragés à regarder vers l'avenir à la recherche des meilleures solutions aux défis actuels, afin que l'humanité ait un bon avenir.

Pour l'Angola, le scénario est idéal pour la relance de la production nationale, avec l'agriculture et l'élevage mis en évidence, combinée à la relance d'une puissante industrie d'extraction et de transformation.

Tout indique que dans la période post-pandémique, le monde sera différent, avec des économies de la plupart des pays brisés, ce qui pourrait appauvrir davantage les pays, dont la consommation dépend des importations.

L'Angola connaît cette situation depuis son indépendance. Cette occasion est donc primordiale pour changer le paradigme. La plupart du temps, du chaos naît quelque chose de bien, tant que les opportunités sont saisies.

Il est donc nécessaire de matérialiser des projets qui ont le potentiel "d'assurer" les populations dans les zones où elles se trouvent, afin de mettre fin à l'exode rural, en favorisant la production d'aliments à grande échelle: céréales, légumes, légumineuses, volailles, chèvres, porcs, bovins, entre autres espèces.

L'important est la prise de conscience que la paix et la stabilité, en tant que facteurs qui influencent la croissance économique et le développement, sont des processus en construction permanente.

Plus que tout, il est remarquable que toute la gestion du pays s'adapte à la lutte contre le Covid-19, car il est devenu «l'ennemi numéro un» de toutes les économies, secouant et modifiant le mode de vie de l'humanité.

En raison du Covid-19, les Angolais doivent faire du 4 avril, le jalon d'un «nouveau départ» de stabilisation des esprits, afin que, après la pandémie, il soit le facteur déterminant d'un développement accéléré.