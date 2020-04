Algérie: COVID-19 - Fermeture, dès vendredi, du marché quotidien de Réghaia

Alger — Le marché quotidien de légumes et de fruits de la commune de Réghaia (Alger) sera fermé dès vendredi et transféré provisoirement vers la gare routière Bouraada Aissa, et ce dans le cadre des mesures préventives prises à l'effet de lutter contre le coronavirus, a indiqué un communiqué des services de la Daira de Rouiba.

"Compte tenu de la forte affluence des citoyens sur les marchés quotidiens dans les communes de cette circonscription administrative, et du non-respect de la distanciation sociale et dans le souci de préserver la santé des citoyens contre l'expansion du coronavirus, il a été décidé de fermer le marché quotidien de légumes et de fruits de la ville de Réghaia et de le délocaliser provisoirement vers la gare routière Bouraada Aissa, en fixant les horaires d'ouverture de 7h00 jusqu'à 13h00", a précisé le communiqué.Ces mêmes services ont, en outre, interdit la vente après 13h00 dans le marché de la cité En-Nasr El-Hamiz et celui de la commune de H'raoua.

Ces mesures seront en vigueur dès vendredi, jusqu'à nouvel ordre, précise le communiqué.Le wali délégué appelle, par ailleurs, les vendeurs ambulants à vendre à titre exceptionnel, dans les quartiers et agglomérations urbaines, rappelant qu'il était interdit de vendre sur les routes, sous peine de saisie des marchandises et des véhicules et que les circonstances que traverse le pays, requirent que tout un chacun fasse preuve de compréhension et d'adhérer à une démarche de solidarité envers les citoyens, tout en observant les mesures préventives et de distanciation sociale.