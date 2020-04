Congo-Brazzaville: Coronavirus - Le groupe Regal/Park'n Shop fait un don d'une valeur de 21 millions FCFA au gouvernement

Une délégation du groupe a remis, le 3 avril, un chèque de 15 millions FCFA ainsi que des vivres et non-vivres d'une valeur de six millions FCFA au Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba.

La donation du groupe Regal/Park'n Shop fait suite à l'appel lancé, le 28 mars, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, relatif à la création d'un Fonds national pour le soutien des entreprises et des personnes vulnérables. « Nous ne pouvons pas croiser les bras. Donc il fallait venir apporter notre contribution pour lutter contre ce virus. Nous sommes venus voir le Premier ministre pour lui présenter ce que nous avons pu avoir. Nous avons donné un chèque de 15 millions FCFA et les produits alimentaires de six millions FCFA, pour un coût total de 21 millions FCFA », a annoncé le chef de rayons du groupe, Delas Calixte.

Déclarée officiellement au Congo depuis le 14 mars, la pandémie de Covid-19 se propage peu à peu dans le pays. On compte actuellement quarante et un cas de contamination confirmés dont trois décès et deux peronnes guéries. En effet, le don du groupe Regal/Park'n Shop composé, entre autres, de gels mains désinfectant, poudre à linge proclin et de l'eau de javel, a été positivement apprécié par le chef du gouvernement, Clément Mouamba. Installé au Congo depuis quelques années, le groupe indien dispose des supermarchés et supérettes dans les grandes villes du pays.