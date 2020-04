Cote d'Ivoire: Coronavirus/Réduction de la patente - Le Groupement des propriétaires de taxis-compteurs félicite le Premier ministre

Le président du Groupement des propriétaires de taxis-compteurs (Gptc) a produit le jeudi 2 avril, une déclaration dans laquelle, il adresse les félicitations et remerciements de sa structure au Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Amadou Gon Coulibaly, pour les mesures annoncées récemment, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. En particulier, pour la mesure portant réduction de la patente de 25% pour le secteur du transport.

Pour lui, cette mesure prise le 31 mars 2020, par le Premier ministre, est une véritable bouffée d'oxygène pour le secteur du transport, déjà confronté à d'énormes difficultés depuis l'apparition de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire.

« L'impact du coronavirus sur le secteur des taxis-compteurs est réel. A ce jour, plus de 10.000 taxis-compteurs ont arrêté de travailler à cause de leur assurance, arrivée à échéance. Le 15 avril prochain, l'assurance de 11.000 autres taxis-compteurs arrivera à échéance. Les acteurs risquaient de couper le moteur des taxis-compteurs, à partir du 15 avril à cause des difficultés liées au secteur, n'eût été cette décision salutaire. C'est pourquoi nous remercions et félicitons le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour sa clairvoyance ».

Adama Coulibaly a, toutefois, souhaité que les visites techniques arrivées à expiration au cours de ces mois difficiles soient également décalées de quelques mois.Le président du Groupement des propriétaires de taxis-compteurs a, en outre, lancé un appel aux transporteurs pour un respect scrupuleux des mesures de prévention de la maladie, recommandées par le gouvernement.

« Continuons de poursuivre nos activités pour que le gouvernement sache que nous faisons preuve de civisme. Mais en même temps, suivons scrupuleusement les mesures arrêtées contre la propagation de la pandémie », a-t-il lancé. Avant de poursuivre : « La Côte d'Ivoire compte à ce jour, 194 cas confirmés de Covid-19 pour un décès. C'est la preuve que la situation devient de plus en plus alarmante et interpelle chacun. Le chauffeur de taxi-compteur est celui qui sillonne toute la capitale économique chaque jour. Celui qui est en contact avec tout le monde. Pour ne pas qu'il soit un vecteur de propagation du Covid-19, nous lui demandons de respecter les décisions prises par le gouvernement ».