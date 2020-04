Algérie: Adrar - Large élan de solidarité de la société face aux risques du COVID-19

Galerie d'images

ADRAR - Un large élan de solidarité a été enclenché par divers acteurs de la société dans toute la wilaya d'Adrar, dans le sillage des mesures de prévention entreprises pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dès le signalement du premier cas à Adrar d'atteinte de ce dangereux virus, un train de mesures de prévention a été adopté par les pouvoirs publics, dont la mise en place de comités et de cellules multisectoriels pour coordonner les actions de solidarité sur le terrain, notamment envers les catégories sociales vulnérables, et intensifier la sensibilisation du public aux voies de prévention, à commencer par la nécessité de réduire les déplacements et d'éviter les rassemblements.

Aussi, des caravanes de solidarité ont été organisées en direction des familles nécessiteuses dans les régions enclavées et les zones d'ombre, et ont porté sur la distribution de plus de 3.050 colis de produits alimentaires de base et d'articles de large consommation, avec la contribution des secteurs de l'agriculture et de la solidarité nationale.

Appuyé également par les éléments des Scouts musulmans algériens, le comité de wilaya du CRA a remis plus de 2.500 aides de solidarité (denrées alimentaires de base et détergents) dans différentes communes et animé des campagnes de sensibilisation de proximité ciblant les différentes catégories de la société et les usagers de la route, selon son président, Mohamed Dilmi.

Dans le cadre du confinement préventif à domicile, le CRA a lancé des caravanes médicales (clinique mobile), encadrées par des praticiens bénévoles, afin d'assurer des prestations de santé à domicile pour les citoyens, notamment les femmes enceintes, ne pouvant se déplacer de leurs régions enclavées vers les hôpitaux, a-t-il assuré.

Mobilisation des associations caritatives face à la pandémie

Très présentes sur le terrain, elles aussi, les associations caritatives locales ont adhéré à l'élan de solidarité manifesté à travers le pays en direction des catégories vulnérables et des familles nécessiteuses, en cette conjoncture particulièrement sensible, à travers des distributions d'aides alimentaires afin de permettre aux citoyens de respecter au maximum le confinement préventif à domicile et préserver ainsi leur santé et leur vie.

A ce titre, le bureau de Reggane (Sud d'Adrar) de l'organisation nationale de la société civile pour la promotion de la citoyenneté a consacré, en coordination avec les autorités et le mouvement associatif locaux, 100 colis (aides alimentaires et de consommation) aux familles nécessiteuses pour les aider lors de leur confinement préventif à domicile, a fait savoir le président du bureau communal, Abdessadek Laroussi.

Pour sa part, l'association caritative "Nass El-Kheir" de la wilaya déléguée de Bord Badji-Mokhtar a initié dans la commune frontalière de Timiaouine, une action de sensibilisation et de prévention contre la pandémie du Covid-19 ainsi qu'une remise d'aides de solidarité ciblant les populations nomades, selon le président du bureau communal de l'association, Ahmed Tamri.